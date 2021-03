Durante la notte sono stati assegnati i Grammy Awards 2021, un’edizione che ritrova nuovamente Billie Eilish tra i principali artisti protagonisti. Tra gli artisti premiati anche Lady Gaga e Kali Uchis.

Dopo aver portato a casa tutti i principali premi durante l’edizione 2020, Billie Eilish ha ottenuto il premio più importante dell’edizione 2021, il RECORD OF THE YEAR per il brano “EVERYTHING I WANTED”.

Non è l’unico premio assegnato a Billie Eilish che festeggia insieme al fratello Finneas anche il Grammy per la Best Song Written For Visual Media per “No Time To Die”.

LADY GAGA, impegnata in Italia per le riprese del film di Oliver Stone “House of Gucci”, ha ricevuto il premio BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE per la collaborazione con Ariana Grande in “Rain on me”.

Virgin Records Italia è lieta di festeggiare anche un’altra artista femminile che in questo periodo sta scalando le classifiche internazionali, KALI UCHIS.

La cantautrice americana che ha già superato con l’ultimo singolo “Telepatia” quota 25 miliardi di stream globali, festeggia il BEST DANCE RECORDING ottenuto dal brano “10%” di Kaytranada featuring proprio la dirompente aristache ha pubblicato lo scorso novembre il suo secondo album in lingua spagnola “Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)”, disco che ha superato quota 116 milioni di stream.