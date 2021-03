Finalmente l’atteso nuovo album “KG0516” di Karol G

Dopo aver conquistato tutte le classifiche con diverse hit che hanno spopolato nel mondo come “Tusa” con Nicki Minaj, “Ay DiOs Mio!,” “Bichota” e l’ultimo singolo “Location” con Anuel AA e J Balvin, l’artista femminile latina #1 nel mondo KAROL G pubblica finalmente l’atteso nuovo album “KG0516”. Si tratta del progetto più intimo e personale dell’artista ed è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

“KG0516” rappresenta il numero di un volo aereo e contiene un messaggio nascosto. KG è l’acronimo di Karol G mentre il numero del volo si rifà alla data 16 maggio 2006, il giorno in cui l’artista ha firmato il suo primo contratto discografico, iniziando così un percorso artistico che l’avrebbe portata ad essere la superstar globale che è ora. Karol G vuole così imbarcare tutti i propri fan sul suo aereo e iniziare così una nuova Era musicale, in cui, grazie alla sua artisticità poliedrica, si trascendono generi e sonorità.

“Questo album rappresenta l’evoluzione di Carolina come persona e di Karol G come artista. Questo è un volo in cui vorrei che tutti i miei fan si imbarcassero. Un viaggio musicale da fare assieme in cui ogni brano rappresenta un volo aereo che ci porterà tutti in un posto nuovo” – ha raccontato Karol G. “Ho sperimentato con suoni diversi, generi e sensazioni per me nuove. È qualcosa che non ho mai fatto prima e tutte le canzoni rappresentano appieno chi sono io ora come persona e come artista.”

Nel suo terzo album in studio, la cantautrice vincitrice ai Latin Grammy dimostra un’evoluzione e una versatilità musicale incredibili. Oltre a co-scrivere tutti i brani presenti nel disco, per la prima volta l’artista debutta anche come produttrice, affiancata dal suo fedele collaboratore Ovy On The Drums.

Attraverso questi brani, KAROL G esplora generi musicali differenti, fondendo sonorità che vanno dal reggaeton al pop, passando per la musica country, la bachata fino a musiche messicane.

Collaborazioni con artisti

L’album contiene 16 tracce e numerose collaborazioni con artisti di grossissimo calibro quali Alberto Stylee, Anuel AA, Brray, Camilo, Emilee, Ivy Queen, J Balvin, Juanka, Ludacris, Mariah Angeliq, Nathy Peluso, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Wisin & Yandel, Yandar & Yostin e Zion.

Ogni collaboratore che ha lavorato al disco viene da una parte diversa del mondo e infonde a ciascuna canzone un suono unico e fresco.

La tracklist del disco:

1. Déjalos que miren

2. El makinon (feat. Mariah Angeliq)

3. 200 copas

4. Contigo voy a muerte

5. DVD

6. El barco

7. Location (feat. J Balvin e Anuel AA)

8. Gato malo (feat. Nathy Peluso)

9. Odisea (feat. Ozuna)

10. Bichota

11. Sola es mejor (feat. Yandar & Yostin)

12. Arranca pa el carajo (feat. Juanka & Brray)

13. Ay, Dios mío!

14. Beautiful Boy (feat. Ludacris & Emilee)

15. Tusa (feat. Nicki Minaj)

16. Leyendas (feat. Wisin & Yandel, Nicky Jam, Ivy Queen, Zion & Alberto Stylee)

Karol G

Oggi Karol G è tra i 50 artisti più ascoltati al mondo con oltre 24 miliardi di stream globali accumulati sulle piattaforme digitali. La cantautrice è forte anche di oltre 80 milioni di followers sui social media. Il suo singolo Bichota è considerato uno dei brani più importanti della musica latina contemporanea, con oltre 1 miliardo di stream nel mondo. “Tusa” è stato certificato 2 volte Platino in Italia e ha accumulato oltre 1.1 miliardi di stream su YouTube e oltre 1 miliardo su Spotify nel mondo.

Nel mentre il suo ultimo singolo “Location” in collaborazione con Anuel AA e J Balvin è divenuto una hit istantanea nel mondo. Ha debuttato alla #6 nella classifica Billboard Hot Latin Songs, facendo di Karol G l’artista femminile con più entrate nella Top10 della classifica.

