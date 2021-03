Friends Keep Secrets 2

Questo è il titolo del nuovo album dell’acclamato artista e produttore benny blanco disponibile in tutti i negozi digitali.

Il disco, che contiene anche il brano “Unlearn” con Gracie Abrams presentato la scorsa settimana al The Late Late Show with James Corden https://bennyblanco.lnk.to/CordenCouch, raccoglie gli ultimi successi ottenuti da benny blanco come “Lonely” la hit con Justin Bieber che oltre ad aver raggiunto la vetta della classifica radio USA ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream, “Graduation” e “Real Shit” che vedono benny collaborare con l’amico e collega prematuramente scomparso Juice WRLD, “You” con Marshmello e Vance Joy, e brani inediti con Omar Apollo e 6 Dogs, vecchio amico di blanco che aveva firmato con la sua etichetta prima di morire all’inizio dell’anno.

“Questo mio secondo disco parte dal mio cuore per arrivare al vostro – dice benny – non riesco ancora a credere che quando pubblico della musica ci sia qualcuno che voglia ascoltarla li fuori a parte la mia famiglia e i miei amici. Questo davvero significa tutto per me. Grazie”.

La tracklist completa:

1. Lonely con Justin Bieber

2. Lost con 6 Dogs

3. Unlearn con Gracie Abrams

4. Real Shit con Juice WRLD

5. You con Marshmello e Vance Joy

6. Graduation con Juice WLRD

7. Care con Omar Apollo

Curiosità

FKS2 arriva dopo il disco certificato Oro in America del 2018 FRIENDS KEEP SECRETS che conteneva hit come “Eastside” con Halsey e Khalid, “I Found You” con Calvin Harris, “Better to Lie” con Jesse e Swae Lee e “Roses” con Juice WRLD e Brendon Urie.

Oltre a questi artisti il disco conteneva collaborazioni con Ty Dolla $ign, 6LACK, Ryan Beatty ed altri. “Eastside”, brano multiplatino in USA e certificato PLATINO in Italia che ha regalato a benny Blanco il suo primo Grammy, ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali ed è ormai certificato in USA 4 volte platino.

Il disco è stato ascoltato in digitale più di 4 miliardi di volte ad oggi.

benny blanco

Nato e cresciuto a Reston in Virginia, benny blanco è un produttore, musicista e autore. Come produttore e autore blanco è responsabile di centinaia di milioni di dischi venduti nel mondo grazie al lavoro svolto con artisti come Ed Sheeran, Justin Bieber, Halsey, Maroon 5, Rihanna, Katy Perry, Kesha, Sia, The Weeknd, Selena Gomez, Wiz Khalifa, Kanye West e molti altri. Nel 2019 blanco ha pubblicato “I Can’t Get Enough” con Tainy, Selena Gomez e J Balvin e “Graduation” con Juice WRLD.

Ha fondato inoltre 2 etichette in collaborazione con Interscope Records: Mad

Love Records e Friends Keep Secrets.