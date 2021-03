Ariana Grande, “Position” Deluxe

Disponibile in versione fisica “Position” Deluxe. Quattro tracce incluso il remix di “34+35” Feat. Doja Cat e Megan Thee Stallion

Per acquistare e ascoltare “Positions” Deluxe

Da oggi, venerdì 26 marzo, è disponibile in versione fisica la DELUXE EDITION dell’album “Position” di Ariana Grande. Oltre alla tracklist originale, sono presenti altre quattro tracce inedite, incluso il remix di “34+35” feat. Doja Cat e Megan Thee Stallion.

Tracklist

1. shut up

2. 34.35

3. motive feat. Doja Cat

4. just like magic

5. off the table feat. The Weeknd

6. six thirty

7. safety net feat. Ty Dolla $ign

8. my hair

9. nasty

10. west side

11. love language

12. positions

13. obvious

14. pov

15. someone like u (interlude)

16. test drive

17. 34.35 remix (feat. Doja Cat & Meghan Thee Stallion)

18. worst behavior

19. main thing

“Positions” ha raggiunto la #1 della Top 200 di Billboard, diventando il quinto album di Ariana Grande a conquistare la vetta di questa classifica.

“Positions” è stato anticipato dal singolo omonimo, che ha debuttato direttamente al #1 della classifica Spotify Global con oltre 468 milioni di stream.