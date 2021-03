Museo Nazionale del Cinema per la Scuola

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA TORINO

MARTEDI’ 16 e GIOVEDI’ 18 MARZO – In Streaming

La Tregua e La Grande Guerra

Due lezioni in streaming tra Storia, Letteratura e Cinema

Secondaria di II grado- Percorsi rivolti a tutte le scuole in Italia

Grandi autori, opere classiche e contemporanee, vicende storiche: il Cinema rappresenta una chiave di lettura fondamentale per conoscere il mondo della letteratura e della storia, alleato prezioso per una didattica efficace.

MAR 16 MARZO h 9,30 – In Streaming

La Grande Guerra al Cinema

La Storia tra Cinema e Letteratura

Uomini contro (1970, F. Rosi) vs Un anno sull’Altipiano (E. LUSSU)

Secondaria II grado

Un excursus tra le sequenze più emblematiche del cinema bellico, il racconto della Grande Guerra così come il cinema l’ha rappresentato durante e dopo il conflitto. Dal cinema di propaganda ai film “pacifisti”. Dalla Grande Guerra vista attraverso le pagine del libro di Emilio Lussu “Un anno sull’altipiano” Alle sequenze ed immagini dell’adattamento cinematografico di Francesco Rosi “Uomini contro”. Si ripercorrono le varie fasi di lavorazione del film grazie all’analisi dei documenti del Fondo Rosi, conservato presso l’Archivio Storico del Museo Nazionale del Cinema. Scheda percorso a questo LINK Durata: 2h circa – Costo: 60€ a classe

Modulo adesione in allegato – Info: didattica@museocinema.it – 011 8138516

GIO 18 MARZO h 10 – In Streaming

La Tregua: da Primo Levi a Rosi

La Storia tra Cinema e Letteratura

Secondaria II grado

Un’occasione per avvicinarsi alla figura di Primo Levi a partire dalle pagine de “La Tregua” e dalle sequenze della omonima trasposizione cinematografica (F. Rosi, 1997) attraverso l’utilizzo e l’analisi delle fonti archivistiche conservate presso l’Archivio Storico del Museo Nazionale del Cinema.

Scheda percorso a QUESTO LINK

Durata: 2h circa – Costo: 60€ a classe

