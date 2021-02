Notizie Italrugby

ITALRUGBY, CANNONE: “AFFRONTIAMO L’INGHILTERRA COME NELL’ULTIMO PRECEDENTE A OTTOBRE”

Un timido sole ha accompagnato la Nazionale Italiana Rugby durante l’allenamento odierno in preparazione al secondo incontro del Guinness Sei Nazioni 2021 in calendario sabato 13 febbraio alle 14.15 locali (15.15 italiane) contro l’Inghilterra a Twickenham, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Nella prima parte della mattinata gli Azzurri si sono divisi tra palestra e riunioni per poi spostare il focus sull’allenamento collettivo presso il campo numero 1 del CPO Giulio Onesti.

“Abbiamo ripreso nella giornata di ieri gli allenamenti dopo la partita contro la Francia. Ci sono degli aspetti da cui possiamo ripartire – ha dichiarato Niccolò Cannone – altri che non hanno funzionato e su cui abbiamo cominciato a lavorare sin da subito”.

“Sabato troveremo davanti a noi un altro avversario di alto livello. L’atteggiamento dovrà essere quello che abbiamo mostrato nell’ultimo incontro disputato contro l’Inghilterra all’Olimpico a ottobre, cercando di ottenere un risultato diverso. Un anno dal mio debutto? Rispetto a quel momento sono cambiati tanti giocatori. A livello personale ho acquisito più esperienza e spero di poter continuare a dare il mio apporto alla Nazionale nel presente e nel futuro” ha concluso la seconda linea azzurra nell’incontro stampa odierno.

Giovedì alle 15 è in programma l’annuncio della formazione dell’Italia che affronterà l’Inghilterra a Twickenham, mentre venerdì alle 9.30 gli Azzurri voleranno verso Londra.