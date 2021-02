Angelica, “Karma”

ANGELICA

Esce oggi il video di KARMA

Il nuovo singolo estratto da “Storie di un appuntamento”

il nuovo album per Carosello Records

Un brano esplosivo e travolgente, per riscoprire la voglia di ballare e lasciarsi andare.

Esce oggi il video di “Karma”, il nuovo singolo di Angelica tratto da “Storie di un appuntamento”, il nuovo album della cantautrice per Carosello Records.

La clip, diretta da Fabio Cotichelli ed Emiliano Neroni, è girata nella meravigliosa Villa Ponti Greppi, antica e suggestiva dimora nobiliare a Merate, in provincia di Lecco. Una location eccezionale perfetta per fare sbocciare l’inconfondibile estetica di Angelica, dal raffinato sapore vintage. Il luogo giusto per incorniciare il brano in un’atmosfera magica e sognante, ma al tempo stessa piena di energia.

Nel pensare a questo video ho deciso che avrei voluto essere libera e che avrei voluto divertirmi, dichiara Angelica. Dopo un anno di pandemia stare su un set di un video e poter ballare (!) è stata tra la cose più liberatorie che potessi fare, e l’ho fatta.

“Karma” è una canzone elegantemente pop, dal riff di basso trascinante e con un ritornello catchy, impossibile da dimenticare. Il karma è quella cosa che ci portiamo dietro ogni giorno e che può potenzialmente diventare la risposta a tutto quello che ci succede. Racconta Angelica a proposito del pezzo. Il mio, a furia di cercare di tenerlo pulito, si è rotto. Ora sto meglio.

Il brano è stato scritto da Angelica e prodotto da Antonio Cupertino, Riccardo Montanari e Giacomo Carlone.

Con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”.

