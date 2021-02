Maroon5: “Beautiful Mistakes”

I MAROON5, la band multiplatino vincitrice di 3 GRAMMY® Award oltre ad una lunga lista di premi e certificazioni ottenute in tutto il mondo, è pronta per tornare con un nuovo atteso singolo dal titolo “BEAUTIFUL MISTAKES” con un featuring altrettanto atteso, Megan Thee Stallion.

Il brano, già in presave, sarà disponibile dal 3 marzo in tutti gli store digitali e dal 5 marzo per la programmazione radiofonica.

I Maroon 5 non sono solamente tra gli artisti di maggior successo del mondo pop ma anche tra i protagonisti della musica mondiale del 21mo secolo con oltre 45 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, oltre 120 concerti in più di 30 paesi del mondo e più di 6,750,000 di biglietti venduti nel mondo.