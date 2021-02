Livigno: non solo sci

Sport invernale non significa solo sci, snowboard e freeride: lo sa bene Livigno, che durante la stagione invernale 2020/2021 richiama a sè tutti gli amanti della neve rinnovando e ampliando la una ricca offerta di attività outdoor per sfidare sé stessi e i propri limiti anche senza gli sci ai piedi.

Nel Piccolo Tibet non mancano occasioni per sperimentare attività e sport in contesti decisamente non convenzionali e moltissime sono le possibilità di vivere esperienze adrenaliniche e divertenti con tutta la famiglia. Tra grandi classici e novità, ecco le migliori esperienze sulla neve (senza bisogno di prendere gli impianti) da non perdere assolutamente, per una vacanza indimenticabile a Livigno.

Per chi desidera vivere l’esperienza di una giornata sulla neve fresca senza sci, ideali sono le: con il progetto Freeride,dedicati di cuie consultabili sul sito www.livigno.eu/ciaspole ; è inoltre possibilee ancora fare pratica percorrendo la, unche dal cuore di Livigno si snoda per tutta la vallata.

Per i più temerari, da non perdere assolutamente è il parapendio : insieme ad esperti piloti di Feel the Sky paragliding, presso Carosello 3000, è possibile volteggiare nel cielo del Piccolo Tibet e ammirarne le bellezze. Raggiunta la vetta con il gatto delle nevi, non resta che godersi il volo sopra le cime innevate e le bellezze di Livigno e, una volta tornati a casa, rivivere l’emozione con amici e parenti grazie al video consegnato alla fine dell’esperienza.

3. SCI ALPINISMO

Progetto Freeride e alla creazione di 5 percorsi gestiti, di cui 3 nuovi (consultabili sul sci alpinismo in autonomia e sicurezza; è comunque consigliato l’accompagnamento di una Guida Alpina, soprattutto per ricevere preziosi consigli sulla tecnica di risalita, sulla neve e tanto altro. Gli sciatori più esperti possono poi provare a fare alpinismo con gli sci da Telemark, per godersi fino in fondo la libertà che solo il tallone libero regala. Grazie ale alla creazione di, di cui(consultabili sul www.livigno.eu/alpinismo ), a Livigno è possibile praticare loin autonomia e sicurezza; è comunque consigliato l’, soprattutto per ricevere preziosi consigli sulla tecnica di risalita, sulla neve e tanto altro. Gli sciatori più esperti possono poi provare a fare alpinismo con gli, per godersi fino in fondo la libertà che solo il tallone libero regala.

4. FAT BIKE SUI SENTIERI INNEVATI

A Livigno le Fat Bike si possono provare lungo la pista ciclopedonale battuta ma sono anche il mezzo perfetto per scoprire spot incredibili o raggiungere ristoranti e baite nascoste tra montagne e boschi innevati: basta scegliere il sentiero più adatto alle proprie esigenze e montare in sella in piena autonomia. Inoltre, è possibile prenotare un tour guidato insieme alle Guide Mtb qualificate.

5. SCI DI FONDO E BIATHLON PER VIVERE LIVIGNO COME UN VERO CAMPIONE

Livigno è una delle palestre a cielo aperto preferite da atleti e professionisti dello sci di fondo: con l’apertura anticipata, la pista di 30 km è praticabile per tutta la stagione; i meno esperti possono prenotare lezioni private con maestri specializzati. Per i più temerari, poi, c’è il biathlon, che combina lo sci di fondo allo sparo al poligono con la carabina. Per i meno esperti e o per chi desidera migliorarsi, è possibile prendere lezioni private con istruttori qualificati che sveleranno tutti i segreti per sparare in sicurezza.

6. PATTINAGGIO SUL GHIACCIO E CURLING

Adatto a tutti, il pattinaggio sul ghiaccio è uno sport semplice e divertente, da praticare da soli o in compagnia. All’aperto, la Ice Arena permette di solcare il ghiaccio sotto l’occhio vigile delle cime innevate. Per sfidare amici e familiari, da non perdere è il curling, grande novità di questo 2021, da praticare su una pista realizzata proprio accanto alla Ice Arena.

7. ARRAMPICATA SU GHIACCIO

Livigno offre un gran numero di cascate di ghiaccio da scalare insieme all’aiuto delle Guide Alpine, per vivere un giorno da veri alpinisti.

8. UN GIRO IN SLITTA TRAINATI DAI CAVALLI

Adatta a tutta la famiglia è l’escursione in slitta trainata da cavalli, per ammirare in modo insolito la bellezza delle Alpi Italiane: un’attività perfetta anche per un San Valentino romantico e speciale.

9. MOTOSLITTE E ICE KART, PER UN DIVERTIMENTO SOPRA LE RIGHE

Per provare l’ebbrezza di guidare sulla neve, motoslitte e Ice Kart sono il passatempo ideale per condividere del tempo con gli amici e trascorrere una giornata di svago all’aria aperta.

10. GHIACCIODROMO

Per tutti gli appassionati di guida sportiva e per chi vuole imparare a guidare sul ghiaccio e sulla neve, al ghiacciodromo vengono organizzati corsi di guida sicura anche per i meno esperti; i professionisti possono invece aumentare le loro skills scendendo in pista anche con la propria auto.

11. PASSEGGIATE E SHOPPING GLAMOUR

A Livigno ci si può godere il paesaggio semplicemente camminando sulla neve battuta lungo la Winter Trail o attraverso le vie del centro: con la zona gialla, è oggi possibile concedersi un po’ di shopping nelle boutique più esclusive e gustare i prodotti locali.