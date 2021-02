CONTRONATURA

OMNIBUS

di Mirka Andolfo

I tre capitoli del bestseller mondiale della superstar italiana del fumetto

per la prima volta in una nuova edizione ricca di extra e materiali inediti

Uscita 18 febbraio

Prezzo € 29

Pagine 304

Rilegatura Cartonato

Formato cm 18,3×27,7

Interni A colori

Distribuzione Libreria, fumetteria, online

A distanza di cinque anni dal successo del primo volume, Panini Comics presenta ControNatura Omnibus, un’edizione in grande formato del bestseller di Mirka Andolfo che raccoglie la prima stagione della storia della maialina Leslie, arricchita di tanti extra e materiali inediti.

Leslie sta per compiere venticinque anni ed è una maialina semplice che ama il sushi e la musica. Per vivere è costretta a fare un lavoro che odia e abita con la coinquilina Trish, che è anche la sua migliore amica. Nel mondo in cui vive, il governo interviene nella sfera personale dei suoi cittadini, fino a decidere quali rapporti sono considerati contro natura, poiché la Legge ammette solo l’unione tra individui della stessa razza. Per questo, Leslie sogna una vita diversa. Ma i sogni possono essere pericolosi se a popolarli è un conturbante lupo e se, al risveglio, Leslie comincia a sentirsi osservata e seguita. Qualcosa dentro Leslie si è ridestato il giorno del suo compleanno e nulla sarà mai più come prima…

ControNatura è diventato un bestseller pubblicato in tutto il mondo, una serie di culto che ha fatto scoprire a tutti i lettori il talento di Mirka Andolfo (Sacro/Profano, Le cronache di Under York), cementato dal successo di Mercy.

