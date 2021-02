Comune di Milano: “Piano Aria e Clima”

PARTECIPAZIONE. LIPPARINI: “DITECI LA VOSTRA SUL PIANO ARIA E CLIMA, VI SPIEGHIAMO COME FARE”

Pubblicato il tutorial che guida i cittadini nell’uso della piattaforma partecipazione.

L’assessore: “Milano prima città in Italia a promuovere la partecipazione diretta dei cittadini alla redazione del Piano del Comune per rispondere all’emergenza climatica e ambientale”

Milano, prima città in Italia ad utilizzare una piattaforma sul web per la partecipazione diretta all’attività dell’Amministrazione comunale, chiama all’appello i suoi cittadini affinché contribuiscano con le proprie osservazioni alla definizione del Piano Aria e Clima (PAC) la cui adozione è stata approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 21 dicembre.

Le prime sessanta osservazioni inserite – utilizzando SPID come identificativo per la registrazione alla piattaforma – e i circa venti commenti ricevuti sono già consultabili da tutti sulla piattaforma partecipativa. Ma c’è ancora tempo per approfondire le tematiche del Piano e intervenire. La consultazione rimarrà aperta sino al 25 febbraio e per rendere questo strumento noto e soprattutto accessibile, con la collaborazione di Fondazione Rete Civica Milanese, è stato realizzato un tutorial da oggi visibile sul canale YouTube al link

Tutte le osservazioni saranno raccolte e portate all’attenzione del Consiglio Comunale che tra marzo e aprile si riunirà per l’approvazione definitiva del Piano.

“Contiamo sulla partecipazione dei milanesi e dei city users che studiano e lavorano qui – ha detto l’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data, Lorenzo Lipparini – per realizzare un Piano che, oltre al contributo indispensabile dei tecnici, possa raccogliere le osservazioni delle persone, rendendole protagoniste del cambiamento. La condivisione degli obiettivi e i comportamenti e le abitudini di tutti sono fondamentali per evolvere verso una reale sostenibilità ambientale. Già in occasione del questionario lanciato questa estate sugli ambiti del Piano, a cui hanno risposto più di 7.500 persone, e poi durante gli incontri online nei Municipi e dei laboratori tematici, abbiamo avuto prova di grande interesse e coinvolgimento. Ora è giunto il momento di avanzare il proprio punto di vista e di esprimerlo formulando una osservazione. Per questo invito i cittadini ad utilizzare la piattaforma online per consultare la documentazione, leggere i contributi già arrivati e dire davvero che cosa pensa delle azioni proposte, della loro efficacia e necessità. Nel frattempo, ringrazio tutti coloro che già hanno utilizzato la piattaforma e il gruppo di 50 persone selezionate con un campionamento statistico che hanno accettato di partecipare al Tavolo dei cittadini estratti a sorte che ha avviato i suoi lavori fine settimana. Dalla loro discussione ci aspettiamo un ulteriore contributo alla definizione di un piano efficace e condiviso”.