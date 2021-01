R4: Massimo Cacciari a “Quarta Repubblica”

A “QUARTA REPUBBLICA”

L’Intervista a Massimo Cacciari sulla crisi di Governo:

«CONTE I VOTI LI HA: NON HA BISOGNO DI ALCUNA COMPRAVENDITA»

«Conte non ha bisogno di chiedere i voti a nessuno. I voti li ha già e ce li aveva comunque. Non c‘è bisogno di alcuna compravendita». Queste le parole di Massimo Cacciari in merito alla crisi di Governo, intervistato da “Quarta Repubblica”, in onda questa sera, in prima serata, su Retequattro. E aggiunge: «Tutto questo Parlamento ha interesse a non andare a casa, per motivi di poltrona, per motivi umani, “troppo umani”, diceva quel tale».