Giant Rooks, “Virtual Bedroom Tour”

La band tedesca con all’attivo il successo del singolo “WILD STARE” e del disco di debutto “ROOKERY”

GIANT ROOKS

Oggi inizia il Virtual Bedroom Tour

Prime tappe Berlino e Milano

E poi Istanbul, Londra, Melbourne e Mexico City

Chiusi in casa tocca inventarsi cose nuove da fare e per una band come i GIANT ROOKS abituata negli ultimi anni a calcare i palchi di tutto il mondo l’immobilità non è concepibile. Quindi che fare? Inventarsi il Virtual Bedroom Tour e ricominciare a suonare, anche se solo in rete.

Parte oggi il Virtual Bedroom Tour, un tour virtuale che vede oggi i primi due appuntamenti, Berlino e Milano per poi proseguire coinvolgendo i fan di Istanbul, Londra, Melbourne e Mexico City.

Alla fine di questi incontri, dove la band suonerà in acustico i suoi brani, i fan avranno modo di partecipare ad un Q&A ed interagire con Frederik, Finn, Luca, Jonathan e Finn.

La band formata da Frederik Rabe (voce, chitarra, percussioni e sintetizzatore), Finn Schwieters (chitarra), Luca Gottner (basso), Jonathan Wischniowski (piano e sintetizzatori) e Finn Thomas (batteria) è nata nel 2015 nella loro città natale, Hamm, nel nord della regione della renania vestfalia.

In pochi anni questi giovani ragazzi hanno raccolto numerosi premi, suonato accanto a band note in Germania come Mighty Oaks e The Temper Trap e sono saliti sui palchi dei principali festival europei come The Great Escape, Lollapalooza, Rock am Ring oltre a registrare il tutto esaurito nei loro primi tour da solisti che li hanno portati a suonare in tutta Europa.

In Italia abbiamo conosciuto i GIANT ROOKS nel 2018 con il singolo “Wild stare”, un brano pop alternative dal sapore malinconico ma capace di dare speranza in ogni nota che era arrivato ai primi posti nella classifica dei brani più programmati dalle radio italiane.

“WILD STARE” (https://youtu.be/lUamLYvOeSc) era arrivato dopo la pubblicazione nel 2015 del primo EP “The Times Are Bursting the Lines” e nel 2016 dell’Ep “New Estate” che avevano catapultato questi 5 giovani musicisti di Hamm sui palchi dei principali festival europei regalando loro l’appellativo di Europe’s most promising newcomers.

Dopo “WILD STARE” la band non si è più fermata e ha pubblicato i brani “Watershed” (https://youtu.be/-P4svuWTO5Y), “What I Know Is All Quicksand”, “Heat Up” (https://youtu.be/19OfqG9wi64) e “Misinterpretations”.

Nell’agosto del 2020 esce il primo vero album “ROOKERY”, album che la band ha dovuto presentare al pubblico in streaming, dando il via ad una abitudine mai abbandonata di continuare a rimanere in contatto con i fan attraverso le nuove piattaforme digitali.

Singolo dopo singolo (per un totale di oltre 1 miliardo di stream a cui vanno aggiunti oltre 10 milioni di views su YouTube), concerto dopo concerto i GIANT ROOKS si sono fatti prima conoscere e poi amare dal pubblico per un approccio e uno stile alla musica contemporaneo ma al tempo stesso retrò capace di mescolare stili e contenuti per un risultato più che convincente.

I richiami musicali sono diversi dalle altre band in circolazione: il pop alternative americano e inglese, un tocco di folk, un tocco di elettronica, la ritmica che guidava il pezzo e una linea vocale accattivante e al centro della sua estetica.

