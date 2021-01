“L’ombra del cattivo” a cura di Marina Lenti

L’OMBRA DEL CATTIVO

L’ antagonista in 10 saghe del fantastico, tra letteratura, cinema e televisione

a cura di Marina Lenti

L’ombra del cattivo

Da Terramare a Narnia, da Harry Potter a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, passando per Il Signore degli Anelli, in ogni saga che si rispetti oltre al protagonista non può mancare l’antagonista, il cattivo di turno che si oppone all’eroe. Le qualità dell’eroe emergono proprio grazie al suo naturale contraltare: l’antagonista, ossia il Cattivo per eccellenza. Tuttavia, non basta essere solo il nemico del protagonista per diventare un Cattivo capace di restare impresso nella mente del lettore o dello spettatore e, soprattutto, di tramandarsi per generazioni, entrando a volte a far parte dell’immaginario collettivo. Quali sono, dunque, gli ingredienti che trasformano un tale personaggio nell’essenza del Male o della Paura per antonomasia?

Questa antologia di saggi prova a rispondere a questa domanda esaminando come l’antagonista sia stato sviluppato in dieci famose opere di genere fantastico e nelle loro relative traduzioni su piccolo e grande schermo.

A cura di Marina Lenti.

Saggi

Maria Cristina Calabrese, Scegliere di essere cattivo (Harry Potter)

Paola Bruna Cartoceti, La triade oscura delle quattro terre (La saga di Shannara)

Cristina Donati, Alla ricerca del più cattivo (La Spada della Verità)

Pia Ferrara, I nemici della Polvere (Queste Oscure Materie)

Martina Frammartino, Avversari ed estranei: quando i nemici non sono tutti uguali (Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco)

Luca Fumagalli, Il volto oscuro di Narnia (Le Cronache di Narnia)

Paolo Gulisano, Nella terra di Mordor, dove l’ombra cupa scende (Il Signore degli Anelli)

Marina Lenti, Mulgarath, il parente povero della genìa orchesca (Le Cronache di Spiderwick)

Chiara Nejrotti, Le tenebre come ombra e doppio (Terramare)

Luisa Paglieri, Mondi di inchiostro e ombre punitive (Cuore d’Inchiostro)

ISBN 978-88-6872-2524

EURO 16,00