CEM Ambiente cresce -Cologno entra nella compagine

Salgono a 68 i Comuni soci di CEM Ambiente, la società che gestisce il servizio di igiene urbana nelle province di Milano, Monza e Brianza e Lodi. La new entry è il Comune di Cologno Monzese che ha sottoscritto nei giorni scorsi l’ingresso ufficiale nella compagine dell’utility. A sancire l’operazione il Presidente di CEM Ambiente Giovanni Mele e il Sindaco Di Cologno Angelo Rocchi, artefici delle trattative e dell’accordo finale fortemente voluto.

Un ingresso che, dal punto di vista degli economics, si traduce per la società nell’emissione di 590.537 nuove azioni. In seguito alla sottoscrizione, il capitale di CEM Ambiente sale a complessivi 16.342.816 euro.

I TERMINI DELL’OPERAZIONE

Il conferimento da parte del Comune di Cologno è avvenuto esclusivamente in natura, non è quindi stato versato denaro ma si è proceduto con la cessione di beni immobili, in seguito a valutazione tramite perizia ad hoc. Nel dettaglio, per l’ingresso di Cologno Monzese, CEM Ambiente ha acquisito la proprietà del Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e il Centro di servizio (capannone, palazzina con gli uffici e magazzino per gli operai) destinato alla logistica, con relative aree di competenza. Il conferimento delle azioni, completati gli adempimenti formali, avverrà entro il mese di gennaio 2021.

L’OPERAZIONE IN NUMERI

In base alle azioni acquisite, la percentuale azionaria attribuita a Cologno Monzese è del 3,613% del capitale sociale. In seguito al nuovo ingresso i Comuni soci passano da 67 a 68, gli abitanti serviti, da 583mila a 630mila. Il servizio nel Comune di Cologno diventerà operativo entro l’estate prossima

“Un’operazione importante – ha detto il Presidente di Cem Ambiente Giovanni Mele – chiude un anno positivo, seppur non facile, e di crescita per la nostra società. E apre positivamente le nuove prospettive che stiamo preparando per il 2021. Riteniamo infatti che il nuovo anno sarà molto importante per CEM, sia dal punto di vista organizzativo del servizio che di assetto aziendale e di gruppo. Puntiamo a una crescita costante su tutti i fronti e all’obiettivo di una sempre maggior efficienza. A beneficio dei nostri soci, in primo luogo, e di tutti i cittadini che beneficiano del servizio”.

“Con l’ingresso in CEM Ambiente – ha dichiarato il Sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi – abbiamo deciso di affidare uno degli appalti più importanti del Comune a una azienda pubblica storica e capace. L’esperienza del CEM garantirà ai cittadini di Cologno Monzese un servizio efficace ed efficiente oltre ad assicurare la Città in termini di legalità e trasparenza data la natura “in house” dell’affidamento. Siamo molto soddisfatti dell’operazione e siamo certi di poter apportare un contributo notevole alla crescita dell’azienda”.