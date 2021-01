Magazzini Musicali-replica 2a puntata

Andrà in onda stasera, martedì 12 gennaio, alle ore 00.05 in seconda serata su RAI 2 la replica della seconda puntata di Magazzini Musicali, il programma che racconta l’attualità musicale nell’integrazione tra il linguaggio televisivo e l’universo digitale.

In questa seconda puntata gli ospiti in studio sono Edoardo Bennato e Carl Brave che, oltre ad esibirsi dal vivo, partecipano al talk di approfondimento che caratterizza settimanalmente il programma. Completano la scaletta Brunori SAS, con una esibizione live registrata in esclusiva per Magazzini Musicali, e Vasco Rossi, con il nuovo videoclip e contenuti esclusivi.

Continua così l’avventura di Magazzini Musicali, in programmazione su RAI 2 ogni sabato pomeriggio, ore 15.30 e in replica il martedì in seconda serata, su Rai Radio2 alle ore 18.00 della domenica, su RAI 4 il sabato mattina e visibile anche su RaiPlay.

Alla conduzione ci sono Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo, già voci di Rai Radio2, entrambi professionisti accreditati e con due registri complementari che, sommati, raccontano la musica in modo credibile e autorevole.

La linea narrativa del programma è costruita attorno alla presentazione delle classifiche settimanali FIMI-Gfk come pretesto per una narrazione più ampia del mondo della musica nelle sue connessioni con i linguaggi e le tendenze della società attuale.

Lo svelarsi della classifica viene infatti intervallato e scandito da esibizioni live, approfondimenti sui temi dell’attualità musicale e da una serie di rubriche tematiche.

Prodotto da iCompany, Magazzini Musicali è realizzato da Rai Pubblicità che ha costruito il progetto di brand integration crossmediale insieme a WINDTRE, in qualità di main sponsor del programma.

Il team è composto da: Massimo Bonelli (progetto e direzione generale), Stefano Senardi (direzione musicale), Massimo Martelli e Paolo Biamonte (autori), Sergio Colabona (regia), Marco Lucarelli (direzione fotografia), Lucia Stacchiotti (produzione esecutiva) e Massimo Ferranti (ABC – direttore di produzione).