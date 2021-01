347Aidan: “Dancing my room”

Da venerdì 15 gennaio entrerà in rotazione radiofonica “DANCING IN MY ROOM”, il nuovo singolo del giovanissimo “emo-trapper” canadese 347AIDAN, che in poco tempo ha spopolato su TikTok totalizzando milioni di stream.

Inserito in 2 milioni di video su TikTok e supportato da numerosi influencer tra cui Bella Poarch (il cui post ha ottenuto ben 5,2 milioni di visualizzazioni in mezza giornata), “DANCING IN MY ROOM” è il singolo che ha lanciato 347AIDAN nel firmamento delle nuove promesse del mondo della musica, con un pubblico in continua crescita.

Entrato in numerose classifiche Spotify di USA e Canada, attualmente “DANCING IN MY ROOM” conta 50 milioni di stream e 12,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.