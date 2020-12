Fuori da mercoledì 23 dicembre, il videoclip di Solitudine, l’ultimo singolo pubblicato di Sheffer per Mirò BR Productions (distr. Believe). Il video, della durata di un minuto e già presentato in anteprima per Sky TG24, ci mostra l’artista impegnato in una seduta di psicoterapia, raccontando la propria solitudine tra momenti di stop-motion e maschere da coniglio che rimandano a Donnie Darko

“La solitudine in fondo è gentile, mi sta sempre accanto se sono da solo”