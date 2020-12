Incontri Possibili, quinto appuntamento online

8 gennaio 2021– Emilio Previtali

Sciatore, avventuriere, storyteller, atleta North Face

Quinto appuntamento di Incontri Possibili.

Corrado d’Elia, regista, attore e direttore di Teatri Possibili, nel prossimo appuntamento avrà il piacere di dialogare in diretta online, con Emilio Previtali, alpinista e giornalista bergamasco, una vita caratterizzata sin da giovanissimo dall’amore per lo sport e per l’attività fisica: pensa, elabora, riflette, fotografa, corre, scrive, scala, inventa, racconta, pedala.

Scala diverse vette e prepara le scalate andando in bicicletta sulle sue strade. Ma oltre allo sport, Previtali ha un’altra passione, la scrittura. Capirà infatti negli anni che le sue esperienze meritano assolutamente un racconto.

“…Diciamo che lo sci e l’alpinismo sono stati il mio lavoro principale fino a un paio di anni fa: facevamo spedizioni, scalavamo e scendevamo montagne con sci o snowboard. Ero con il team The North Face. La bicicletta poi era il mio allenamento, per mettere fatica nelle gambe, per fare endurance. Il fatto è che praticando attività sportiva ho capito che la stessa meritava un racconto scritto, una narrazione; di più, ho capito che mi sarei dovuto munire io stesso degli strumenti per raccontare. “ (Emilio Previtali)

“Gli Incontri Possibili sono ormai entrati nel vivo. Centinaia di persone si collegano tutte le volte per ascoltare e intervenire dal vivo. Stiamo raccontando passioni, doti e talenti. Personaggi noti da ammirare, da ascoltare e da prendere come esempio. Persone, artisti che hanno dedicato tutta la vita alla loro arte e alla loro passione, costruendo intorno a loro mondi e casi di successo.

In un momento in cui è difficile confrontarsi, grazie a Incontri Possibili riportiamo finalmente il pensiero, il dibattito e la cultura nella vita di tutti i giorni. Strumenti di crescita, d formazione e di scambio, un mezzo di reazione al difficile presente che viviamo.” (Corrado d’Elia)

Ogni incontro è completamente gratuito, visibile sui canali Facebook e Youtube o sul sito di Teatri Possibili.