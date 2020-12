GRAFICHE ROLLING STONE – IMAGINE:

ROLLING STONE lancia IMAGINE: l’arte sostiene l’arte

40 artisti italiani donano una propria opera originale ispirata a John Lennon per una charity in favore dei lavoratori della musica e dello spettacolo. Al via l’8 dicembre IMAGINE, la campagna di Rolling Stone in collaborazione con LIVE ALL e Deodato Arte

A 40 anni esatti dalla morte di John Lennon, Rolling Stone lancia la campagna “IMAGINE”. “L’arte sostiene l’arte”, così è stata sintetizzata, per raccontare il formidabile gesto di generosità di 40 artisti italiani, ciascuno dei quali dona una propria opera originale ispirata alle tante sfumature della personalità e dell’opera dell’ex Beatle e la cui vendita andrà a sostenere il fondo “Scena Unita – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo”.

La campagna, curata da Alice Manni, ha avuto le adesioni di artisti come Paolo Troilo, Marco Lodola, Max Papeschi, Anna Godeassi, Paolo Maggis, Mr.Wany, Giulio Vesprini, Giordano Floreancig, ma anche di direttori d’orchestra, cantanti e musicisti come Morgan (suo il disegno-manifesto dell’iniziativa), Sascha Goetzel, Andy, Enrico Gabrielli e Gianluca De Rubertis. Ognuno con un contributo unico, frutto di vocazioni e appartenenze le più diverse, in una scansione che verrà svelata e raccontata dall’8 dicembre in avanti. Le opere – anche le più importanti – saranno vendute a prezzi accessibili a tutti. L’intento è anche quello di avvicinare più persone possibili ad un mondo, quello dell’arte, spesso considerato come elitista.

Le opere saranno messe in vendita dall’8 dicembre sul sito di Rolling Stone (lennon80.rollingstone.it), a scaglioni giornalieri fino al 14 dicembre, quando tutte le opere saranno state presentate.

IMAGINE nasce insieme ai quattro musicisti ideatori di Lennon80 (Danysol, Roberto Dellera, Lino Gitto e Andrea Pesce) come naturale continuazione del grande concerto/happening tenuto il 16 novembre a Milano, in collaborazione con LIVE ALL, promotore e organizzatore del concerto in diretta live streaming e main partner dell’iniziativa.

LIVE ALL (live-all.com) ha introdotto un nuovo modello di fruizione della cultura in grado di contribuire concretamente a ridare opportunità di lavoro ai professionisti del settore e per IMAGINE si occuperà della gestione degli aspetti logistici, fiscali, legali e di coordinamento dell’operazione di charity.

Deodato Arte (deodato.com), una delle più autorevoli gallerie d’arte online, mette a disposizione la propria esperienza e professionalità nella vendita di opere d’arte e rappresenta l’ideale partner tecnico dell’iniziativa.

Scena Unita – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo (scenaunita.org) è il fondo in cui il mondo degli artisti si è unito a quello degli enti privati per dare un contributo concreto alla filiera. Il Fondo Scena Unita è gestito da Cesvi in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.