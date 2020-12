Uscita del singolo e del video di “So Strange”, pubblicato dall’artista inglese Kristian Marr.

Interamente musicato e scritto da Marr, il brano è stato registrato con Amy Winehouse, poco prima della prematura scomparsa e rappresenta una nuova irripetibile occasione per sentire la voce della leggendaria cantante.

Kristian è un cantautore inglese nato a Newcastle e cresciuto nel South East di Londra. Ha vissuto e suonato nella scena di Londra con molti artisti e ha fatto tour in tutta Europa. Ora si è trasferito a Barcellona alla ricerca di nuove influenze per la sua musica. Nelle sue canzoni racconta storie della sua vita, passate e presenti, belle e brutte. Buona parte dei suoi brani sono stati scritti in viaggio, nei tour organizzati dal suo manager italiano. Ha recentemente realizzato il suo primo album da solista in Italia, prodotto da Mat Den e registrato a La Maison Music Factory di Suisio, un piccolo paese in provincia di Bergamo.

Una dichiarazione di Kristian Marr:

“So Strange” era, tra le mie canzoni, la preferita di Amy e anche la prima canzone che ho scritto.

Avevo 18 anni e la mia ragazza all’epoca non era molto contenta che mi trasferissi a Londra.

Ho pensato che si stesse comportando in modo strano visto che sarei stato solo a un’ora di distanza da lei.

Era l’unica canzone che avevo quando ho iniziato a suonare a Londra. Ricordo che una volta ad un concerto l’ho suonata 8 volte di seguito forse – in tonalità diverse ovviamente – da Tommy Flynn, a Camden. Ho incontrato molti dei miei migliori amici e musicisti in erba in quel bar ed Amy era una di loro.

Alcuni dei miei ricordi più belli di quel periodo sono con lei.

Amy era una delle persone più divertenti e generose che abbia mai incontrato, era davvero un tesoro.

Tra i tanti regali che mi ha fatto durante la nostra amicizia, questo è sicuramente il più memorabile. Una sera è venuta in studio mentre registravo e ha deciso di unirsi a me in sala di registrazione. È stato un momento bellissimo e ha davvero aggiunto il suo tocco magico alla canzone.

Tengo stretto al cuore ormai da molti anni questo ricordo e sono finalmente pronto a condividerlo con tutti voi insieme al mio album di debutto “no memory”.

