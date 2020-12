In parallelo all’offerta di spettacolo dal vivo MTM – Manifatture Teatrali Milanesi – da sempre si propone di alimentare la proposta culturale nei vari ambiti del linguaggio artistico, e per questo motivo – su idea di Antonio Syxty e con la collaborazione artistica e la direzione editoriale di Paolo Giovannetti e Michele Zaffarano – e grazie alla prestigiosa casa editrice milanese Zacinto Edizioni di Aulo Chiesa inaugura una collana editoriale dedicata espressamente alla scrittura poetica e di ricerca.

Nasce così Manufatti poetici, una collana di libri a piccola tiratura per quanti amano approfondire il tema della scrittura poetica contemporanea.

A questa iniziativa editoriale si accompagna anche l’idea collaterale di identificare a Milano un luogo dove si possa discutere e presentare libri di poesia, di scrittura di ricerca, di teatro, e libri d’artista. Questo luogo nella nostra intenzione potrebbe essere il Teatro Litta e i suoi spazi all’interno di Palazzo Litta e dello storico Cortile dell’orologio, in Corso Magenta a Milano

Piccoli libri per scritture letterarie di ricerca

L’intento è quello di raccogliere poeti e scrittori italiani che già si trovano in sintonia o, addirittura, spesso, in diretto contatto con le controparti straniere e che lavorano autonomamente o in piccoli gruppi all’ampliamentodegli strumenti estetici e cognitivi della letteratura, in adattamento e in rapporto alle esigenze, alle scoperte e ai nuovi ritmi della società di inizio secolo (millennio).

Presentazione del primo Manufatto Progetto per una casadi Giulio Marzaioli

in diretta Facebook MTM Teatro https://www.facebook.com/mtmteatromi

lunedì 7 dicembre – ore 21.00

Interverranno:

Giulio Marzaioli (autore), Aulo Chiesa – editore (Zacinto Edizioni), Gaia Calimani (Presidente Fondazione Palazzo Litta per le Arti, MTM – Manifatture Teatrali Milanesi),

Massimiliano Manganelli (critico e saggista), Paolo Giovannetti(critico e saggista),

Antonio Syxty, (coordinatore artistico di MTM)