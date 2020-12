LUDWIG

presenta

NON SPEGNERE LA MUSICA

+ guests

31 dicembre 2020 – Live streaming dalle 23.00

È previsto per le 23.00 di giovedì 31 dicembre 2020 lo start per lo show, in diretta streaming, di Ludwig.

Omonimo titolo del brano che nell’estate 2020 ha scalato le classifiche e le playlist di tutte le piattaforme digitali, Non spegnere la musica è l’invito che accompagnerà il live trasmesso dallo Sin Studio di Roma in diretta sulla piattaforma A-Live in attesa del 2021.

Protagonista della serata sarà proprio Ludwig, che ha scelto la notte di Capodanno per festeggiare, anche se a distanza, con il suo pubblico e ha invitato alcuni artisti della nuovissima scena musicale. Durante la diretta infatti, oltre a lui si alterneranno Cecilia Cantarano, Random, Zenit, James Da Cruz e Rudeejay.

Lo show è prodotto da Vivo concerti e Ludwig in collaborazione con A-Live.

Secondo drop di biglietti in vendita su ticketone.it a €9,99+prevendita per ogni titolo d’accesso fino a esaurimento disponibilità.

A-Live è l’innovativa piattaforma di streaming interattivo pensata per la musica live https://www.alivemusic.tv/

l’app di A-LIVE è scaricabile al seguente link http://bit.ly/alivemusic