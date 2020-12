NOVITÀ IN LIBRERIA DA GENNAIO 2021

Ricette in equilibrio di Iader Fabbri – in libreria dal 12 gennaio 2021 – Un libro per imparare a organizzare la spesa e i pasti senza sforzo e con equilibrio. 42 ricette senza glutine, 20 senza lattosio, 38 vegetariane, 12 vegane e molte altre adatte a regimi alimentari paleo e cheto, scritte dal biologo nutrizionista e divulgatore scientifico Iader Fabbri. Una guida pratica per affrontare le giornate frenetiche senza sacrificare la qualità dei nostri pasti.

Crescita patrimoniale a cura di Giuseppe Gatti – in libreria dal 12 gennaio 2021 – Venticinque investitori immobiliari raccontano il successo della community SpecchioDinamica, fondata da Giuseppe Gatti, punto di riferimento nella formazione per i professionisti degli investimenti immobiliari, i suoi libri Rivoluzione immobiliare (2018) Errata corrige (2019) e Forma Mentis (2020) sono rimasti saldamente in testa alla classifica dei best seller del settore.

Emirati: nulla è impossibile di Giovanni Bozzetti – in libreria dal 19 gennaio 2021 – Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano una realtà politica, sociale e culturale pressoché unica nel panorama mediorientale. Questo libro, scritto da Giovanni Bozzetti, imprenditore e docente universitario tra i massimi esperti italiani di processi di internazionalizzazione verso il Medio Oriente, è un vademecum per orientarsi fra tradizioni locali e galateo, utile sia a chi è interessato agli Emirati per motivi di business, sia a chi vuole scoprirli come semplice visitatore.

Finchè mutuo non ci separi di Mirko Frigerio – in libreria dal 19 gennaio 2021 – Che cosa succede quando si smette di pagare un mutuo? Come evitare il pignoramento o che la casa sia messa all’asta? Che cosa prevede la legge e qual è il ruolo delle varie figure della giustizia? E come partecipare a un’asta, e quali conoscenze occorrono? Mirko Frigerio, uno dei massimi esperti italiani di aste immobiliari e procedure concorsuali, risponde a tutte queste domande, e a molte altre.