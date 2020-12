SU QUOTIDIANO.NET LA GRANDE CUCINA CHE CAMBIA

Chef innovativi. Chef che si rivelano

Quotidiano.net e CLAI da giovedì 31 dicembre

svelano in un inedito racconto digitale i segreti dei grandi chef.

Da giovedì 31 dicembre su quotidiano.net QN ITINERARI, in collaborazione con CLAI, propone un nuovo appuntamento digitale con chef e imprenditori, cuochi creativi e nuovi paladini della sostenibilità, incuriositi dai sapori global ma perdutamente innamorati del Belpaese, “grande serbatoio gastronomico da esplorare”.

Lontano dai palcoscenici televisivi e dalle competizioni mediatiche, andremo ad incontrarli nel loro territorio più naturale, la cucina, dove ogni giorno creano i loro piatti, si confrontano con le loro brigate e riescono a innovare la tradizione italiana, rendendola contemporanea senza tradire i suoi valori irrinunciabili: la qualità delle materie prime, la valorizzazione del territorio, il rispetto della stagionalità, la riconoscibilità.

Chef stellati, spesso affermati e conosciuti dal grande pubblico, altre volte giovanissimi ma con un talento sorprendente che li rende i veri “emergenti” nella geografia dell’alta ristorazione. A volte timidi, altre volte loquaci e grandi affabulatori. Ma, in ogni caso, più originali che modaioli. Autori di una cucina più emozionale che molecolare, più sana che cerebrale, più etica che estetica.

In ogni appuntamento un grande chef aprirà le porte della propria cucina all’occhio digitale di quotidiano.net e farà vivere ai nostri lettori l’esperienza reale del dietro le quinte dei ristoranti più famosi: si racconterà e svelerà i propri segreti preparando i piatti ordinati dai clienti del suo locale, trasformandoci in un membro virtuale della sua brigata.

Viviana Varese, del ristorante “Viva” – una stella Michelin -, Alessandro Negrini e Fabio Pisani, del ristorante “Il Luogo di Aimo e Nadia” – due stelle Michelin -, Davide Oldani del “D’O” di Cornaredo – due stelle Michelin- e Andrea Casali del ristorante “Kitchen” di Como, neo-stellato sulla guida Michelin 2021 a soli 27 anni, sono i primi ospiti che hanno accettato di invitare i nostri lettori all’indirizzo https://www.quotidiano.net/itinerari.

Con questo questo nuovo appuntamento digitale QN ITINERARI continua il suo percorso attraverso le perle del Belpaese, occasione di scoperte culturali, culinarie e benessere durante tutto l’anno. Un viaggio attraverso le meraviglie d’Italia regione per regione, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Lontani dalla folla e dal caos, come il post emergenza richiede: QN-Itinerari propone un’ampia panoramica delle opportunità che vengono offerte, con focus sugli aspetti legati all’outdoor, al benessere e all’enogastronomia, per valorizzare e scoprire il patrimonio artistico e culturale della penisola e delle isole.