FACCIAMOTAMTAM – appuntamento con Andrea Concas

Prosegue la programmazione digital del format #FACCIAMOTAMTAM, il palinsesto di approfondimento sui canali social del Teatro degliArcimboldi, concepito appositamente per rinnovare lo scambio e il dialogo con il pubblico.

Gianmario Longoni, direttore artistico del Teatro degli Arcimboldi, incontrerà mercoledì 9 dicembre alle ore 18.00, in diretta Instagram, l’Art EntrepreneurAndrea Concas, autore del librochatbot“Banksy. 100 domande 150 risposte”(edito da Mondadori),per un viaggio alla scoperta dello streetartist più famoso e “misterioso” al mondo.

Durante la diretta, Gianmario Longoni e Andrea Concas parleranno del grande Banksy, protagonista della mostra allestita al Teatro degli Arcimboldi “UNKNOWN Street Art Exhibition” (attualmente sospesa a causa delle normative anti-COVID) e analizzeranno le teorie sulla sua identità. Lo scrittore sarà a disposizione degli spettatori collegati da casa per soddisfare tutte le curiosità sull’argomento: Ma chi è davvero Banksy? Perché i suoi graffiti vengono rubati e venduti per milioni di dollari? A che età Banksy realizzò la sua prima opera? Qual è l’opera che si è autodistrutta subito dopo essere stata venduta? Insieme a quale famoso artista realizzò l’opera KeepitSpotless?”

#FACCIAMOTAMTAM propone incontri settimanali con dirette, approfondimenti, talk e contenuti speciali che saranno accessibili dai canali social del teatro. Ogni mercoledì un appuntamento con autori, artisti e maggiori esponenti del teatro, dell’arte e della musica per analizzare, approfondire, creare e far circolare nuove chiavi di lettura e di interpretazione del presente e nuove idee per il futuro.