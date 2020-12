Clara: “Freak”

Fuori da venerdì 11 dicembre, FREAK (Sony Music Italy), il singolo d’esordio di CLARA, disponibile in streaming e digitale al link https://SMI.lnk.to/freak!

Clara debutta sulla scena con un singolo dall’incedere sicuro, supportata dalla potenza e dalla versatilità della sua voce. “FREAK” è un inno alla libertà di essere se stessi in tutto e per tutto, nel bene e nel male, non curandosi di niente e nessuno.

“’Freak’ – commenta l’artista – mostra due lati della stessa medaglia, due lati di me. Lo stare in casa, la continua analisi di me stessa e delle mie scelte mi ha portata il 9 Maggio 2020 in uno studio di registrazione dove con amici e professionisti ho potuto metter in musica ogni mio pensiero. La libertà di poter essere forti e ribelli ma anche insicuri e fragili senza giudizio altrui, questo e molto altro è ‘Freak’, proprio come un invito a seguire due semplici regole: la prima è fidarsi degli altri mentre la seconda è non fidarsi troppo, ma io non sono mai stata una che segue gli schemi. ‘Freak’ è anche il mio sfogo, un urlo di emancipazione ed inno al divertimento dopo aver macinato tradimenti”.