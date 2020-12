Bollate: cassette per letterine a Babbo Natale

Due punti di raccolta: uno nell’atrio esterno del Comune e l’altro all’ingresso della Biblioteca. Sono questi i due luoghi dove i bimbi di Bollate potranno lasciare, fino a giovedì 24 dicembre, le loro letterine destinate a Babbo Natale.

L’iniziativa è stata voluta dal Sindaco Francesco Vassallo e dall’Assessore alle Politiche educative Ida DeFlaviis come risposta a una richiesta ricevuta da alcune mamme di Bollate.

La cassetta sarà esposta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 davanti al Comune e in Biblioteca negli orari di apertura al pubblico.

“In questo periodo di feste così particolare – dicono Sindaco e Assessore – abbiamo pensato di non dimenticare come sia importante per i nostri bambini vivere il Natale e le sue tradizioni, compresa la letterina a Babbo Natale. Perché Babbo Natale esiste per tutti!”.

Le letterine ricevute verranno poi pubblicate sui canali social del Comune nei giorni dopo Natale.