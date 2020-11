Rolling Stone dedica uno speciale a Sfera Ebbasta

ROLLING STONE

La storica testata Rolling Stone, indiscusso riferimento per la scena musicale mondiale, torna oggi in edicola con un numero speciale interamente dedicato a Sfera Ebbasta e costruito insieme all’artista per raccontare in tutte le sue sfaccettature il nuovo album FAMOSO, in uscita il 20 novembre per Island Records.

Un monografico da collezione per accompagnare i fan e i lettori nella scoperta del progetto più ambizioso e internazionale degli ultimi anni, con un’intervista esclusiva a Sfera, il track by track di Famoso scritto dallo stesso Sfera e articoli firmati dalle principali figure chiave dell’attesissimo disco. Un reportage con materiali esclusivi, impreziosito da scatti inediti, ricostruirà il percorso di FAMOSO dalla genesi alla realizzazione finale: da Milano a Los Angeles, dall’incontro fra Sfera e Charlie Charles ai featuring con J Balvin, Offset, Diplo, Lil Mosey e Steve Aoki.

Se questo speciale numero di Rolling Stone ci porterà direttamente nel cuore di FAMOSO, restituendo un prezioso ritratto di quello che oggi è il principale riferimento per la nuova scena musicale italiana all’estero, Sfera ci ha dato un primo assaggio del disco in arrivo con il fortunato singolo Bottiglie Privè.

Il brano, prodotto da Charlie Charles e accompagnato da un videoclip diretto da Pepsy Romanoff, ha da subito ottenuto grandi risultati; dopo aver debuttato al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/GfK a sole 48 ore dalla pubblicazione e mantenuto il primo posto nelle due settimane successive, per Bottiglie Privè è arrivata ora la certificazione Disco d’Oro. Una nuova pagina dell’incredibile storia di quel ragazzo che voleva cambiare la musica e che nel giro di pochi anni l’ha cambiata davvero.