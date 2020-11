Al via la quarta edizione del “Challenge Avis-Fipav”

Il campione Matteo Piano è di nuovo il testimonial del torneo

In attesa di tornare in campo per la stagione pallavolistica le società del Comitato

Territoriale Fipav Milano Monza Lecco possono ricominciare a sfidarsi con il

“Challenge Avis-Fipav 2021”.

Prende infatti il via in questi giorni la quarta edizione dello speciale torneo benefico

che vede protagonisti i tesserati, i loro familiari e gli arbitri che decideranno

effettuare una donazione di sangue.

Questa mattina, nel corso di un incontro che si è svolto on line per rispettare tutte le

norme previste dall’ultimo Dpcm, è stata sottoscritta la nuova convenzione tra Avis

Milano e CT Fipav Milano Monza Lecco.

Presenti alla sottoscrizione del documento, che scadrà il 30 giugno 2023, Massimo

Sala, presidente del CT Fipav Milano Monza Lecco, il suo vice Angelo Valzasina, Luca

Grechi, vice presidente di Avis Milano, e Cesare Gavardi, tesoriere di Avis Milano.

Anche in questa quarta edizione il testimonial del Challenge sarà il centrale Matteo

Piano, atleta azzurro e capitano della Allianz Powervolley Milano.

“E’ per noi un piacere e un onore aver rinnovato la convenzione con Avis e poter

lanciare una nuova edizione del ‘Challenge’ che tanto successo ha riscosso negli anni

precedenti– sottolinea il presidente Sala –. Siamo molto soddisfatti dei risultati

ottenuti nel corso delle scorse stagioni: il numero di donazioni è cresciuto in modo

ragguardevole e questo ci spinge a proseguire e a migliorare ancora. Un

ringraziamento particolare va a Matteo Piano, che per il secondo anno ci sostiene in

questa avventura, e ad Avis che ha scelto di rinnovare la collaborazione con la nostra

realtà. In un momento come questo, in cui la pandemia dovuta al Covid-19 sembra

non voler rallentare, risulta ancor più importante donare il sangue. E’ per questo che

mi auguro che un numero crescente di tesserati, di loro familiari e di arbitri

accolgano il nostro appello e scelgano di prendere parte al nostro ‘Challenge’”.

“I virtuosi risultati della passata edizione ci hanno spinti ad aderire con entusiasmo

al nuovo ‘Challenge Avis-Fipav 2021’, che rappresenta quest’anno uno dei rari

confronti possibili tra le società del volley – sottolinea il presidente di Avis Milano,

Ermanno Pozzoni -. La pandemia sanitaria in corso non ha portato alla cancellazione

del torneo, che ben testimonia la sensibilità del Comitato Fipav Milano Monza Lecco

a promuovere la donazione del sangue, e auspichiamo che l’evento possa ottenere

un numero crescente di adesioni da parte delle società e riesca a superare il numero

di donazioni effettuate lo scorso anno”.

Pieno appoggio all’iniziativa arriva anche da Matteo Piano che con entusiasmo ha

accettato contribuire in qualità di testimonial allo speciale torneo benefico.

“Sono molto onorato di essere stato scelto per il secondo anno consecutivo come

testimonial del Challenge Avis-Fipav – afferma Matteo Piano -. E’ una grande

responsabilità e anche un bel dono poter partecipare a questo torneo benefico. Sin

qui, Avis e Comitato Territoriale hanno raggiunto grandi risultati e spero che, con la

mia presenza anche in questa edizione, si possano raggiungere traguardi ancora

migliori e che le donazioni possano aumentare ulteriormente. Il mio auspicio è

quello di riuscire a coinvolgere un numero sempre crescente di persone attraverso

la mia testimonianza”.

IL TORNEO – Tutte le società affiliate al Comitato Territoriale sono automaticamente

iscritte senza alcun onere a loro carico e l’iniziativa è estesa anche agli arbitri

federali del CT. Per ogni donazione di sangue intero o di emocomponenti effettuata

entro il 31 agosto 2021 verrà assegnato un punteggio e al termine del “Challenge

Avis-Fipav” sarà stilata la classifica per decretare le società vincitrici.

Il torneo ha l’obiettivo, attraverso la comunità FIPAV, di concorrere per mantenere

in salute e curare i concittadini ricoverati che necessitano di trasfusioni. Ogni

donazione di sangue permetterà di trasfondere almeno tre ammalati.

Sui siti web di Avis Comunale di Milano e di FIPAV Comitato Territoriale Milano

Monza Lecco saranno pubblicate le classifiche provvisorie e quella finale del torneo.

CLASSIFICA CHALLENGE AVIS-FIPAV 2020 – Non appena l’emergenza sanitaria

attualmente in atto lo renderà possibile sarà organizzata una cerimonia di

premiazione per le società che hanno vinto la passata edizione del “Challenge AvisFipav”. Questo l’elenco dei vincitori:

1ª classificata Milano Città: Asd Pallavolo Milano Vittorio Veneto

2ª classificata Milano Città: Asd Pallavolo Gonzaga Giovani

1ª classificata Milano Provincia: Pallavolo Uisp Canegrate

2ª classificata Milano Provincia: Polisportiva Trezzano Asd

1ª classificata Monza Brianza Provincia: Asd Unione Sportiva Kennedy

2ª classificata Monza Brianza Provincia: Asd Gruppo Sportivo Dal Pozzo

1ª classificata Lecco Provincia: Polisportiva C.G. Valmadrera

2ª classificata Lecco Provincia: Asd Polisportiva Rovinata