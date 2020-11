Monica Fleri: Video Como Hubiera Sido

E’ uscito oggi “Como Hubiera Sido” il video ufficiale del singolo della insegnante di ballo e cantante Monica Fleri

Un video che ha dato gli occhi a quello che fino ad ora è il primo brano di Monica, pubblicato in agosto 2020

Monica è una dei due soci che in Italia insegna alla RazzM’Tazz corsi di salsa on1 e on2 partnering e shines, bachata, gestualità, showtime per bambini, balli di gruppo, animazione per ragazzi, reggaeton e Dembow, hip hop, easygym, kizomba ed inglese.

La regia e lo storyboard del video sono di Monica Fleri e Alessandro Pegoli

Il video è stato ideato da Monica Fleri, montaggio e video sono di Alessandro Pegoli.

Protagonista maschile del video è Daniele La Rosa

Le riprese in esterna sono state girate a Verona. Le interne nell’Hotel dei Giovi di Cesano Maderno (Monza e Brianza)

Guarda il video