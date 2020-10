“Mi rilasso e accendo una sigaretta mentre fuggo dai pensieri e dallo stress quotidiano, oggi mi va così, prendo una giornata per me e stacco dai pensieri negativi. Il brano parla di questo, voglio sentire il rumore del vento, non mi interessa sentire nient ‘altro” YS

Ecco il nuovo video di Young Signorino, FUMO E FUGGO, che va ad anticipare la prima vera uscita discografica della sua carriera, CALMO, il debut album in arrivo il prossimo 6 novembre.

Guarda il video per la regia di 2KIDS FILM:

https://youtu.be/huJ1txWDPrM

Young Signorino a 22 anni si può definire come uno tra i più abili giocatori del rap game, capace di esasperare il linguaggio trap fino all’osso, autore di brani imprevedibili, scarni e dall’effetto incredibilmente magnetico e di melodie ipnotiche con flussi di parole mai privi di un loro peso. YS ora è pronto per un primo full length dopo una carriera controversa che lo ha portato dall’essere tra i personaggi più chiacchierati della nuova scena, alla collaborazione con Vinicio Capossela e ai primi passi verso un rap cantautorale/ conscious.

Le sonorità sono morbide, eteree e delicate, tipiche del genere “cloud”, che rispecchiano il mood dei testi e delle tematiche.

“Il titolo CALMO, che è anche un pezzo dell’album, è sia un mantra, una parola che mi ripeto spesso quando ho i periodi ‘no’ e quando sento che le cose non vanno come vorrei, sia come ho deciso di vivere: CALMO.”

YS