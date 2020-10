Vincitori Red Bull BC One E-Battle 2020

Red Bull BC One E-Battle 2020:

Il b-boy russo e la b-girl belga incoronati campioni della competizione mondiale di breaking

B-Boy Gun e B-Girl Madmax sono stati incoronati campioni di Red Bull BC One E-Battle tra 800 talenti provenienti da 105 paesi in tutto il mondo

I due vincitori di Red Bull BC One E-Battle si uniranno alla lineup di breaker che prenderà parte al Red Bull BC One World Final nel 2021

Red Bull BC One, la più importante e prestigiosa competizione di breaking one-on-one al mondo, è lieta di annunciare i campioni mondiali dell’edizione online 2020, il Red Bull BC One E-Battle.

B-Boy Gun dalla Russia e B-Girl Madmax dal Belgio hanno brillato e si sono conquistati il titolo di campioni tra gli oltre 800 b-boys e b-girls in competizione provenienti da105 paesi in tutto il mondo.

Nel 2020, per la prima volta nella storia di Red Bull BC One, i vincitori della competizione avranno un posto assicurato tra la line up di breaker che prenderanno parte alle finali mondiali di Red Bull BC One nel 2021. Ciascun vincitore ha inoltre ricevuto un giradischi firmato Technics in edizione limitata Red Bull BC One SL-1200/1210MK7R.

E’ possibile rivedere tutte le fasi della competizione sulle pagine Facebook e YouTube di Red Bull BC One e su Red Bull TV.

Per saperne di più, visita www.redbull.com/ebattle.