Premiazione 71^ Centomiglia del Lario

Si è conclusa domenica 25 ottobre 2020, sulle acque del lago di Como, la manifestazione motonautica valida quale 71^ Centomiglia del Lario, Campionato Mondiale ed Europeo Offshore 3D e Italiano Offshore classe 5000, Campionato Mondiale, Europeo e Italiano di Endurance (classi Promotion 150, Sport 450 e Boat Production 300), Campionato Italiano Honda Offshore e Gara Internazionale di Aquabike Endurance (Trofeo Cesare Vismara).

Al termine della manifestazione comasca sono stati eletti, sia per l’Endurance che per l’Offshore, i Campioni mondiali, europei e italiani 2020 delle rispettive classi.

Tre giorni di gare appassionanti sullo specchio d’acqua del Lago di Como per una delle gare più classiche della Motonautica mondiale, la Centomiglia del Lario arrivata quest’anno alla 71^ edizione.

Perfetta l’organizzazione dello Yacht Club Como Mila CVC, con il patrocinio della Regione Lombardia.

Presente anche il Presidente della Federazione Italiana Motonautica avv. Vincenzo Iaconianni, che ha voluto complimentarsi con gli organizzatori per aver messo in atto tutte le misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria per il Corona Virus.

La novità di questa classicissima, intitolata a Tullio Abbate, è stata la presenza in gara delle moto d’acqua Endurance per il Trofeo FIM Cesare Vismara, indimenticato pilota di Aquabike.

Diego Cardazzo e Gianluca Coltro (su QI Composites) si sono aggiudicati la Centomiglia del Lario, mentre il Trofeo Aquabike è stato vinto, nelle rispettive classi, da Michele Cadei (GP1), Pierpaolo Terreo (GP2), Fabio Guarda (Veterans) e Alessio De Barba (Amateurs).

Nell’Offshore, Serafino Barlesi e Alessandro Barone su Banca Generali hanno conquistato il Mondiale della classe 3D; dopo la vittoria di Baveno, a Como i due piloti dello Yacht Club Como Mila CVC hanno ottenuto altre due vittorie portandosi a casa oltre, al Mondiale, anche il Campionato Italiano e il secondo posto nell’Europeo (vinto da Diego Cardazzo e Gianluca Coltro.

Nel Mondiale e nell’Europeo Endurance classe Sport 450, vittoria di Christian Cesati e Matteo Berardi, portacolori del Circolo Nautico Gabbiane.

