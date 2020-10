Dibattito su Dpcm a 24Mattino su Radio 24

Michele Conti (sindaco Pisa) a 24Mattino su Radio 24: “Dpcm, valutiamo ricorso”

Ricorso contro Dpcm? “Lo stiamo valutando, no è l’unica arma che abbiamo” Lo ha detto Michele Conti, sindaco di Pisa a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.“Nella mia città le imprese sono al collasso, questa ulteriore mazzata si stima porterà alla chiusura di 400 imprese”.

Paolo Barelli (FIN) a 24Mattino su Radio 24: “Palestre e piscine, singoli gestori pronti a fare ricorso”

“La Federazione nuoto non si mette contro le decisioni delle istituzioni ma i singoli sono molto arrabbiati, c’è chi vuole andare in piazza e chi vuole andare presso il Tribunale amministrativo per fare ricorso”. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Le società sportive che gestiscono gli impianti non ce la fanno più, se non arrivava un ristoro vero, non elemosina, gli impianti falliscono”.

Guglielmo Loy (Inps) a 24Mattino su Radio 24: “Cig, 200mila domande presentate a settembre – Patologico il bacino di quelle in attesa da più di un mese”

Cig, “Le domande presentate a settembre dalle imprese sono circa 200mila di cui si deve completare l’iter ciò significa 400/500mila lavoratori interessati” Lo afferma Gugliemo Loy, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inps a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Un mese di tempo è abbastanza fisiologico per valutare le domande, anche perché c’è sempre qualche furbo, quello che è patologico è il bacino delle domande presentate da più di un mese e questo è un tema che speriamo il legislatore affronti con coraggio nelle prossime ore anche perché ci aspettiamo un ulteriore picco con il quarto decreto”.