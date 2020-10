Mecna: “Mentre nessuno guarda”

A distanza di un anno dal precedente lavoro discografico, “Neverland”, nato dalla collaborazione con Sick Luke, MECNA torna oggi con un nuovo disco da solista, “MENTRE NESSUNO GUARDA”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in versione fisica (CD e vinile) per Virgin Records (Universal Music Italia).

“MENTRE NESSUNO GUARDA” rappresenta contemporaneamente il consolidamento della nuova direzione artistica del rapper, con quattordici tracce che dimostrano la maturità stilistica raggiunta da Corrado, e il ritorno a collaborazioni di vecchia data: alle produzioni e strumentali ritroviamo infatti i producer Lvnar, Iamseife e Alessandro Cianci, con cui negli ultimi anni Mecna ha intrapreso un percorso che lo ha portato a una definizione sempre più netta del suono e dell’immaginario del proprio progetto.

Gli scorsi lavori hanno consacrato l’artista nell’olimpo che gravita attorno al rap d’autore, portandolo ad essere riconosciuto come una delle penne più interessanti e raffinate della scena italiana. Nel nuovo disco emerge con grande decisione la capacità di Mecna di sapersi esprimere in maniera personale, scavando dentro di sé con consapevolezza, di affrontare la propria profondità con leggerezza, di svelarsi con la timidezza di chi dà un valore alla propria intimità e con la chiarezza di chi fin dalle sue prime canzoni è abituato a parlare dei propri mondi interiori.

Il titolo del disco allude alla ricerca della propria identità, di sapersi vedere senza pressioni esterne, “mentre nessuno guarda”, per riscoprirsi più o meno vulnerabili, più o meno intimi, più o meno soddisfatti, un percorso complesso e reso difficile dalla sovraesposizione della vita privata su media e sui social, che si intreccia con la percezione di Corrado nei confronti della propria carriera artistica: un percorso graduale, a volte silenzioso e lontano dai riflettori ma che tassello dopo tassello ha dato vita ad un progetto in costante crescita ed evoluzione che lo rappresenta in pieno.

Se è vero che un libro – un disco in questo caso – si giudica spesso dalla sua copertina allora questo album ha sicuramente nella cover un biglietto da visita unico. L’artwork del disco è stato realizzato da Richard Wilson, street artist britannico attivo dal 2010 protagonista di una mostra alla National Portrait Gallery di Londra che negli ultimi anni si è fatto conoscere al pubblico mondiale per i ritratti e lavori figurativi disseminati sui muri delle principali città del mondo, lavori che lo hanno portato a collaborare con Will Smith e Stevie Wonder.

Un intero muro situato in via Festa del Perdono, antistante l’Università degli Studi di Milano Statale, il luogo meneghino simbolo della cultura, ospiterà per un mese l’opera di Wilson – per la prima volta in Italia – conosciuto a livello internazionale per i ritratti e le gigantografie realizzate in tutto il mondo. Il soggetto dell’opera è il dipinto ad olio realizzato da uno scatto di MECNA, tra le penne più raffinate e tra le voci più importanti del rap d’autore italiano, che l’artista ha scelto di utilizzare come cover del suo ultimo lavoro discografico “Mentre Nessuno Guarda” e che sarà svelata al pubblico in questa speciale occasione.

Questa la tracklist completa:

01. Demoni

02. Punto Debole feat Gue Pequeno

03. Tutto ok feat Frah Quintale

04. Non Mi Va Con Te

05. Così Forte

06. Alibi feat. Madame

07. Amore Mio

08. Interludio

09. Paura di me

10. Wow feat Ernia

11. Coltello Nel Burro

12. Vivere feat. Izi

13. Ho Guardato Un’Altra

14. Scusa