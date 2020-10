Amy Winehouse: The Singles Collection/The Collection

Il 20 novembre sarà pubblicato il cofanetto dei singoli di Amy Winehouse, tratti dagli album “Frank”, “Back To Black” e “Lioness: Hidden Treasures”su vinile 7” a 45 giri. I brani includono “Stronger Than Me”, “Rehab” e “Love Is A Losing Game”, che hanno vinto l’Ivor Novello Award nel 2004, 2007 e 2008. Il cofanetto include anche il singolo vincitore del Grammy Award “Body and Soul”, indimenticabile duetto con il leggendario Tony Bennett. Ciascun vinile sarà contenuto all’interno di uno sleeve personalizzato. L’elegante confezione conterrà inoltre un libretto di 20 pagine con i testi delle canzoni ed una serie di card artistiche.

La settimana successiva, il 27 novembre, sarà pubblicata ‘The Collection’, una raccolta in 5CD con gli album “Frank”, “Back To Black” e “Lioness: Hidden Treasures”, da UMC / Island. “Frank” è l’album di debutto di Amy, originariamente uscito il 20 ottobre 2003 e contentente il singolo “Stronger Than Me” per il quale Amy ha vinto un Ivor Novello Award nel 2004. “Back To Black”, considerato un capolavoro dai fan e dalla critica, era originariamente uscito il 27 ottobre 2006 e ha venduto oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo fino ad oggi. L’album contiene i singoli “Rehab”, “You Know I’m No Good”, “Back To Black”, “Tears Dry On Their Own” e “Love Is A Losing Game”. “Lioness: Hidden Treasures” è una compilation postuma; pubblicata per la prima volta il 2 dicembre 2011, contiene il singolo vincitore del Grammy Award “Body and Soul”, indimenticabile duetto con Tony Bennett.

Oltre a questi tre album, il cofanetto contiene “Live In London”, un concerto registrato allo Shepherd’s Bush Empire di Londra nel 2007 e una raccolta di remix da “Frank” e “Back To Black”, un Hot Chip remix di ‘Rehab’ e un Kardinal Beats remix di ‘Love Is A Losing Game’. Questi due dischi sono pubblicati per la prima volta su CD.