MTM Teatro Litta – IL BACIO Two-Zero-Two-Zero-Kiss

IL BACIO

two-zero-two-zero-kiss un lungo bacio

dall’alba al tramonto nel Cortile dell’Orologio di palazzo Litta a Milano nell’anno 2020 D.C.

performance ambientale

azione/re-azione documentale nel contesto del distanziamento fisico fra persona e persona in ambito di emergenza per pandemia virale nell’anno 2020 D.C.

ideazione: Antonio Syxty

collaborazione di Susanna Baccari

anche tu puoi farlo

Negli anni ’80 avevo progettato una performance in cui una coppia si baciava in bocca, in piedi, per un tempo molto lungo, un tempo che poteva sembrare infinito.

Chi avesse guardato quel bacio sarebbe rimasto escluso da tanta intimità.

Non ho mai realizzato quella performance.

A distanza di molti anni e in condizioni molto diverse ho proposto a MTM Manifatture Teatrali Milanesi di realizzare questo progetto, proprio all’uscita dal lockdown per pandemia, perché IL BACIO poteva essere diverso.

Chi saranno coloro che si baceranno in questo 2020? Io ho chiesto a attrici, attori, donne e uomini di spettacolo, ma mi piacerebbe che potessero aderire persone comuni, testimoniando/documentando la loro azione.

Ecco perché ora ti invito a baciarti con il tuo partner o con la tua partner, come azione documentale pubblica che il nostro respiro e la nostra intimità sono vivi e diventino preziosi per tutti.

Il tuo bacio – che dovrà durare non meno di 10 minuti di orologio (non è un bacio sotto il vischio!) – diventerà una testimonianza pubblica di vita e per questo dovrai firmare una liberatoria in cui la tua azione è desiderata e espressa nell’assoluta responsabilità personale del tuo comportamento pubblico.

Non pensare in nessun modo che questo mio progetto voglia essere una sfida o uno sberleffo alle misure cautelari contro il virus. Il mio intento è testimonianza e azione documentale. (Antonio Syxty )

IL BACIO

two-zero-two-zero-kiss

3 e 4 ottobre 2020 un lungo bacio dall’alba al tramonto nel Cortile dell’Orologio di palazzo Litta a Milano