Ulla Popken sceglie The Digital Project per portare la moda Curvy in Italia

Ulla Popken, protagonista internazionale nel settore della moda curvy, sceglie dopo consultazione la digital boutique agency milanese The Digital Project per strategia e incremento

presenza nel nostro paese.

Il gruppo internazionale tedesco Popken Fashion, specializzato in taglie comode-curvy lancia il suo progetto retail in Italia per aumentare la conoscenza del marchio di punta Ulla Popken e intensificare la presenza retail. A curarne il progetto di espansione sarà The Digital Project, la digital boutique milanese specializzata nella cura a 360° della

presenza online dei brand.

Il focus di questa collaborazione sarà infatti duplice: se da un lato il compito dell’agenzia sarà aiutare il brand tedesco a far conoscere le opportunità del proprio progetto retail alla ricerca di potenziali interessati, dall’altro versante bisognerà lavorare in ottica awareness, per aumentare la conoscenza di un prodotto fashion fresco, trendy ed inclusivo.

Ulla Popken è un brand caratterizzato dal respiro internazionale, con una presenza di oltre 250 negozi diretti e 65 franchising, distribuiti in tutto il mondo: dal Canada alla Siberia, dalla madrepatria tedesca alla Finlandia e all’Egitto. Un’azienda tessile storica che vede la svolta nel 1984 dall’intuizione di spostarsi da un’offerta premaman a collezioni fashion curvy, inclusive e morbide con un’attenzione

alle ultime tendenze e alla qualità.

Forti di un know-how trentennale, Ulla Popken offre una moda che valorizza l’alta qualità combinata all’alta vestibilità e garantisce sia ispirazione che nuovi trend: moda per tutti i giorni, outfit business da donna, moda per le occasioni speciali ed inoltre lingerie, abbigliamento sportivo e costumi.

Il brand tedesco affida a The Digital Project la cura della presenza digitale nel nostro paese e lo sviluppo, pertanto, di un approccio comunicativo che risulti efficace, unico e coerente con l’identità del brand. Parliamo ovviamente della gestione dei profili social ma, anche, di un lavoro di ristrutturazione e restyling del sito, vetrina fondamentale per la costruzione di un funnel di raccolta lead funzionale.

“Siamo elettrizzati all’idea di iniziare questo nuovo percorso con Ulla Popken e di essere stati scelti per l’intera strategia digital e media. Abbiamo delineato una strategia integrata per aiutare il brand nel suo progetto di capillarizzazione in Italia, per assicurare il successo del suo progetto franchising e di espansione retail e di aumento della awareness presso il pubblico italiano.” ha dichiarato Carlo Croci, fondatore dell’agenzia milanese.

Il brand mira infatti ad aumentare non soltanto la sua presenza fisica, attraverso retailer del brand e soluzioni shop-in-shop, ma anche online, grazie a inserimenti in marketplace e e-commerce.

“La moda di Ulla Popken offre a tutte le donne l’opportunità di esprimere il proprio stile a prescindere dalla taglia. Un’azienda multicanale con più di 2000 dipendenti in tutto il mondo, impegnati al servizio dei nostri clienti con passione e dedizione. L’attenzione alla gestione integrata di un’identità digitale e l’esperienza nella definizione di strategie cross-canale, ci hanno spinto ad affidare il nostro progetto di espansione in Italia a The Digital Project, certi che il team saprà far emergere le potenzialità del mercato italiano”, così Marc Brocato, Head of B2B di Ulla Popken.

L’ad spend sarà concentrato sui media digitali, con particolare priorità ai social media e ecosistema Google per favorire la generazione di lead potenzialmente interessati alla diffusione del marchio nella formule commerciali previste dall’azienda dell’area di Brema.

