Lady Gaga “911”

È disponibile da oggi per la programmazione radiofonica “911”, il nuovo singolo di LADY GAGA tratto dall’ultimo album “CHROMATICA”.

All’uscita del brano, lo scorso giovedì, è bastato che LADY GAGA – nuovo volto della fragranza di Valentino Voce Viva- – rilanciasse un proprio tweet del 2013 “a pop music emergency is underway 911” per mandare in visibilio la rete confermando come Miss Germanotta riesca ogni volta a cambiare pelle, rinnovarsi e far impazzire milioni di fan in tutto il mondo.

Il brano arriva dopo il successo degli ultimi singoli, “Stupid Love” e “Rain on me” con Ariana Grande, che sono stati ininterrottamente tra i 10 pezzi più suonati dalle radio italiane degli ultimi 6 mesi.

“911” è accompagnato da un video già online https://youtu.be/58hoktsqk_Q che ha totalizzato oltre 20 milioni di views. Questo short film è stato diretto dal pluripremiato Tarsem e prodotto da The Artist Company.

Nel presentare il video di “911”, Gaga aveva scritto su Instagram: “Questo cortometraggio è molto vicino a me, alla mia esperienza personale di salute mentale e ai modi in cui realtà e sogni si possono intersecare per creare figure mistiche dentro di noi e attorno a noi. Vorrei ringraziare il mio regista e produttore Tarsem per aver condiviso con me un’idea che aveva da 25 anni perché la mia storia gli è stata d’ispirazione. Vorrei anche ringraziare Haus of Gaga per essere stati di supporto quando ne ho avuto bisogno, e la crew operativa sul set per aver lavorato in totale sicurezza e aver portato a termine il video in piena pandemia senza che nessuno si ammalasse. Sono anni che non mi sentivo così creativa al punto da arrivare un video di questo genere per “911”. Grazie Bloodpop per esserti fidato di me e di aver prodotto un singolo che racchiude nient’altro che la verità. Ed infine grazie a voi Little Monsters. Ora sono sveglia, riesco a vedervi e a sentirvi. Grazie per aver creduto in me quando ero impaurita. Qualcosa che un tempo era la mia vita quotidiana è ora un film, una storia vera che è ora il passato e non il presente. È la poesia del dolore”

Il video di “911” segna un ritorno alle origini per Gaga: la forma del video è infatti quella del cortometraggio, come fu per hit mondiali quali, tra gli altri, “Telephone” (feat. Beyoncé), “Alejandro”, “Paparazzi” e “Born This Way”.

Il singolo è stato presentato live durante gli ultimi MTV Video Music Awards, edizione in cui Lady Gaga ha portato a casa ben cinque premi: Artista dell’anno, Miglior Fotografia (Rain On Me), Canzone dell’anno (Rain On Me), Miglior collaborazione (Rain On Me) ed il prestigioso MTV Tricon Award.

“911” è una delle tracce inedite di “CHROMATICA”, disco che ha debuttato al 1mo posto della classifica italiana di vendita sia album che vinili confermando il successo della cantante e autrice italoamericana.

L’album, prodotto da BloodPope Lady Gaga, aveva registrato al debutto ottimi risultati su tutte le piattaforme digitali ed ad oggi ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream.

“CHROMATICA” (Virgin Records Italy/ Universal Music Italia) ha riportato Gaga al successo discografico dopo i risultati straordinari ottenuti con il film “A STAR IS BORN” (che le è valso anche un premio Oscar per il brano inedito della colonna sonora “SHALLOW”).

“CHROMATICA” contiene tre soli featuring: Elton John, Blackpink e Ariana Grande.

Il duetto con Ariana Grande in “RAIN ON ME” (https://youtu.be/AoAm4om0wTs), tra i brani più programmati dalle radio italiane, è la prima collaborazione tra le due artiste multiplatino e ha segnato il miglior debutto nella Global Chart di Spotify del 2020. Il brano ha raggiunto la 1° posizione di Spotify nella Global Chart e nella Chart Usa e nella classifica iTunes di 29 paesi così come nella Apple Global Chart.

“RAIN ON ME” ha segnato anche il record per il maggior numero di stream in un giorno per una collaborazione femminile nella storia di Spotify.

Anche il primo singolo tratto dal disco “STUPID LOVE” aveva registrato ottimi risultati sia in digitale (è stata la 16ma canzone di Lady Gaga ad entrare nella Top Ten della Billboard Chart) che in radio (per 13 settimane consecutive è rimasto nella Top15 di Earone).

Il video, visibile qui https://youtu.be/5L6xyaeiV58, è stato girato interamente con un iPhone 11 Pro e ha superato quota 118 milioni di views.

Una collaborazione inedita anche quella tra Miss Germanotta e le BLACKPINK in “SOUR CANDY” (http://smarturl.it/SourCandy).