Urano: “Fratelli d’Italia”

Dopo il successo del suo primo omonimo singolo – che vanta quasi 1 milione di streams su Spotify – e della moderna poesia in musica “Una canzone per te”, Urano torna “Fratelli d’Italia” (Cosmophonix Production).

Una cruda denuncia verso uno Stato distante, lontano dalla quotidianità del Suo popolo, un popolo che, già in ginocchio prima dell’emergenza sanitaria, si ritrova oggi a dover fare i conti con aiuti che tardano a giungere e promesse non mantenute.

Il brano, scritto dallo stesso artista e postato inizialmente sui Social come uno sfogo, senza avere in programma la distribuzione sulle piattaforme digitali, ha raccolto tantissimi feedback positivi, visualizzazioni e condivisioni, diventando virale su TikTok e diffondendosi in maniera capillare sui profili e nelle stories di utenti appartenenti a fasce d’età eterogenee, anche molto distanti tra loro.

“Fratelli d’Italia”, che inizia e si conclude con una tra le più celebri e profonde citazioni di Charlie Chaplin contenuta nel film “il Grande Dittatore”, con la quale l’immenso Artista britannico invita il popolo a non mollare, a non arrendersi a uomini-macchina privi di cuore, non vuol essere manifesto di o contro una specifica posizione politica, piuttosto, punta ad essere l’urlo di una popolazione in difficoltà, il grido dei nostri giovani che non vedono all’orizzonte un futuro semplice, ma disseminato di incertezze, timori e difficoltà.

“Fratelli d’Italia” riconferma lo sguardo attento e sensibile e l’anima cantautorale dell’artista, un artista che arriva dritto al cuore di chi lo ascolta, in grado di trasporre in musica ogni aspetto della vita, dall’amore alle situazioni più complesse e dolorose, facendosi portavoce delle persone più fragili ed ora, di un’Italia che si sente abbandonata da chi la rappresenta, o così dovrebbe fare. Ma citando il grande Chaplin, “Il potere che hanno tolto al Popolo, ritornerà al Popolo”, perché “la libertà non può essere soppressa” e la Musica, come ogni forma d’Arte, può e ha il compito di essere veicolo di messaggi, messaggi che, come Urano si augura, hanno bisogno di essere ascoltati.