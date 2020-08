Milano: Piscine aperte anche a Ferragosto

Piscine e centri balneari aperti anche a Ferragosto. Sabato, dalle 10 alle 19, chi è in città potrà godersi un po’ di refrigerio nei centri balneari Argelati e Romano e nelle piscine scoperte Cardellino, Sant’Abbondio e Saini. Accessibili anche le piscine coperte Murat, Procida e Solari, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Da oggi inoltre, come avviene già da alcune settimane dal lunedì al venerdì, la chiusura della piscina Romano viene posticipata alle 21 per permettere ai bagnanti di nuotare sino al calare del sole e godersi un aperitivo a bordo vasca. Dalle 18 in poi l’ingresso è alla tariffa agevolata di 3,5 euro.

Infine, per consentire a quanti più milanesi rimasti in città l’opportunità di farsi un bagno, sono previste le aperture straordinarie dei seguenti impianti: Murat oggi 14 agosto, Argelati e Carella-Cantù il 18 agosto, De Marchi il 20 agosto, Romano il 19 agosto e Solari il 14 e 21 agosto dalle 7 alle 18:30.