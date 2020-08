Debutto di «Council of Dads»

Da domenica 16 agosto su Canale 5, debutta in prima serata la serie inedita «Council of Dads», adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Bruce Feiler, realizzato per NBC dai coniugi Joan Rater e Tony Phelan, già ideatori di Grey’s Anatomy.

Dopo il lancio in prime-time, la serie prosegue quindi in seconda serata.

Al centro di «Council of Dads», una famiglia che nel frangente della malattia del capofamiglia Scott (Tom Everett Scott) trova sostegno e conforto in un composito gruppo di amici. Motore del racconto, la ricerca di una guida spirituale per i figli, dopo l’amara scoperta del padre di avere un cancro in fase terminale.

Il family-drama – prodotto da Jerry Bruckheimer (Flashdance, Top Gun, Armageddon, Black Hawk Down, Pearl Harbor, Beverly Hills Cop, Bad Boys, Pirates of the Caribbean e, in TV, i vari CSI) – si sviluppa attorno alla cerchia dei più stretti amici di Scott: Anthony (Clive Standen), il suo più fedele amico; Larry (Michael O’Neill), compagno insostituibile agli A.A.; Oliver (J. August Richards) il chirurgo e il migliore amico della moglie Robin (Sarah Wayne Callies).

Del cast fanno parte anche Emjay Anthony (Theo Perry); Blue Chapman (JJ Perry); Thalia Tran (Charlotte Perry); Michele Weaver (Luly Perry); Steven Silver (Evan Norris).

Da segnalare, inoltre, la colonna sonora composta da classici della Windham Hill Records e le riprese, realizzate nella cornice di Savannah e Tybee Island, in Georgia.