Migaso a Villa Arconati

Il 4 settembre MIGASO, cantautore italo-francese, si esibirà in apertura dello spettacolo speciale “VEDI ALLA VOCE. Serata con fantasmi enigmatici e pacifici” di Pacifico e Stefano Bartezzaghi (inizio spettacolo ore 19.00 – ingresso 15 euro – prevendite disponibili su mailticket.it). L’evento si inserisce all’interno del FESTIVAL DI VILLA ARCONATI a Castellazzo di Bollate (MI).

La suggestiva location di Villa Arconati e luce naturale del crepuscolo faranno da cornice al live unplugged di MIGASO che trasporterà gli spettatori in un viaggio tra l’Italia e la Francia.

«Per me oggi è molto importante tornare in Italia per portare un po’ di sostegno alla gente attraverso la mia musica – spiega il cantautore MIGASO – Ringrazio di cuore Pacifico e il Festival di Villa Arconati per avermi offerto quest’opportunità».