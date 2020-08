Joe Balluzzo, versione remix “Hoy es otro dia”

Joe Balluzzo

Dal 7 agosto in arrivo la versione remix del brano

“Hoy es otro dia”

realizzato dalla Dj spagnola Blondex

Tra le canzoni spagnole dell’estate 2020 anche Joe Balluzzo che, per lanciare il suo progetto in Spagna e Sud America, pubblica “Hoy es otro día”. A partire dal 7 agosto è in arrivo anche la versione remix per i dance floor, nato dalla collaborazione con la giovane Dj spagnola Blondex. Entrambe le versioni sono disponibili in digital download e su tutte le piattaforme di streaming.

Trailer video: https://youtu.be/YunQfa31WaM

L’artista romano che combina atmosfere pop soul, in attesa di poter tornare a suonare live, sta completando i brani per il nuovo album che uscirà presumibilmente in inverno, anticipato a settembre da un nuovo singolo. Nei concerti propone i nuovi brani “Oggi è un altro giorno” e “Stella Cadente”, oltre ad alcune cover di quelle che hanno influito di più sulla sua musica. La setlist include inoltre “Scivola”, “Amami per Sempre”, “Vado Via”, “We’ve Found Love”, canzoni che fanno parte del suo album d’esordio Tra i Miei Colori” (Ultratempo label/ediz Warner Chappell).

Un lavoro di ispirazione pop che affonda le proprie radici nel soul, genere a cui Joe è particolarmente legato. Dieci canzoni interamente scritte da lui che rivelano una vasta gamma di sfumature, dove ogni suono trova il suo spazio perfetto. Atmosfere melodiche ed intimiste di un’elegante e ispirata canzone d’autore si alternano a sonorità più rock ed elettroniche.

Joe ha partecipato a vari eventi di rilievo, tra cui il recente Proscenium Festival dove si è esibito con un’orchestra di 35 elementi, e non vede l’ora di tornare con il nuovo inedito, “Scusami ma sono felice”, che da settembre sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale (etichetta Ultratempo).

facebook.com/joeballuzzo

instagram.com/joeballuzzo

twitter.com/joeballuzzo

youtube.com/joeballuzzo

facebook.com/DjBlondexOfficial