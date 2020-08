Ludovico Einaudi annuncia l’uscita della sua nuova raccolta “Einaudi Undiscovered”, disponibile su Decca Records a partire dal 18 settembre. Il progetto presenta una selezione di gemme nascoste selezionate dallo stesso Einaudi tratte dal suo catalogo incredibilmente ricco e comprende anche alcuni brani inediti.

Dalle interpretazioni dal vivo di brani come ‘La Nascita’ e ‘In Un’Altra Vita’, al remix di ‘Experience’ realizzato da Starkey oltre a materiale e pezzi meno conosciuti tratti da colonne sonore, questo nuovo album offre agli ascoltatori l’opportunità di connettersi e scoprire la musica di questo artista poliedrico. Contiene anche la versione vocale della sua composizione più popolare “Nuvole Bianche” e il tema principale di “The Third Murder”, che in precedenza era stato pubblicato solo in Giappone.

Con una carriera che copre un arco di tre decenni, la musica di Einaudi è diventata una delle più riconoscibili, rendendolo il compositore contemporaneo più onnipresente al mondo. Ha conseguito sette sold out consecutivi al Barbican di Londra la scorsa estate, è costantemente in cima alle classifiche classiche internazionali con la sua musica affascinante ed evocativa. È diventato l’artista classico più ascoltato in streaming di tutti i tempi (uno su dieci stream classici nel Regno Unito è un suo brano). Con oltre 1 milione di stream al giorno, il pianista ha raggiunto l’incredibile cifra di 2,4 miliardi di stream.

In “Einaudi Undiscovered”, il compositore riflette sulla musica che ha scritto nel corso della sua carriera e afferma: “Ogni volta che ascolto i miei album, mi rendo conto che ognuno contiene uno o più momenti salienti che hanno catturato l’attenzione dell’ascoltatore più di altri. A volte, al di là delle mie intenzioni, alcuni pezzi diventano i preferiti in assoluto, mentre il resto vive nell’ombra. Ho selezionato brani da diversi album e colonne sonore che sono state tenute più nascoste di altre, sperando di evidenziare alcuni dei pezzi che considero una parte importante del mio repertorio”.

Einaudi ha pubblicato 14 album in studio tra cui l’innovativo “Seven Days Walking” (2019). Inoltre, il compositore ha appena realizzato il progetto “12 Songs From Home” che raccoglie le esibizioni in live streaming registrate direttamente nel soggiorno di casa sua.

Einaudi è senza dubbio uno degli artisti contemporanei più prolifici. Dopo aver sperimentato vari linguaggi per sviluppare il suo stile caratteristico, ha un repertorio è costellato di tesori nascosti e splendidi brani sui quali fa nuova luce grazie a questo album.

“È stato bello guardarmi indietro, rispolverare i miei ricordi, essere sorpreso e in qualche modo riscoprire me stesso, e comporre una nuova collana fatta di pietre del mio passato” Ludovico Einaudi.

Tracklist

1. Fuori Dal Mondo

2. Other Nature with Robert & Ronald Lippok – Whitetree

3. Due Tramonti

4. In Un’Altra Vita – Live at La Scala (Milan, 2003)

5. Koepenik with Ronald Lippok – Whitetree

6. Main Theme from ‘The Third Murder’

7. Elegy for the Arctic

8. Giorni Dispari

9. Al Di Là Del Vetro – Live at La Scala (Milan, 2003)

10. Resta Con Me

11. Lady Jane – Live at La Scala (Milan, 2003)

12. La Nascita – Live at Berlin

13. Inizio

14. Choros

15. Mali Sajio with Ballaké Sissoko

16. Mercury Sands with Robert & Ronald Lippok – Whitetree

17. Taranta

18. Circles (Based on ‘Experience’) with Greta Svabo Bech

19. Nuvole Bianche with Alessia Tondo

20. Experience – Starkey Remix