Emma: “Latina”

E’ in radio e disponibile in digitale “LATINA”, il nuovo atteso singolo di EMMA MARRONE, scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust!

Guarda il video

“LATINA” è “solo una canzone” che profuma di libertà… la stessa libertà che emerge attraverso le istantanee che accompagnano il video del brano, in cui EMMA si mostra ironica e spensierata, senza alcun filtro, con l’unico intento di riuscire a far sorridere ed emozionare con la sua musica.

Emma presenterà “LATINA” per la prima volta live al pubblico il 2 settembre all’Arena di Verona durante i Seat Music Awards 2020 – un’edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo – in diretta in prima serata su RAI 1.