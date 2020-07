Si intitola STATT ZITT il nuovo singolo di VALE LAMBO in uscita martedì 4 agosto.

Il brano,testo di Vale Lambo e musica di YungSnapp, è un primo assaggio del prossimo disco dell’artista napoletano, che segna il debutto per VIRGIN RECORDS (Universal Music Italia).

“STATT ZITT” è già disponibile per il pre-savehttps://umusic.digital/stattzitt.

“Il titolo è anzitutto un intercalare tra amici, che diventa pure un concetto”, spiega l’artista.“In questa canzone racconto gli effetti dei due anni di mia assenza discografica.Quando sei tra persone fidate e parli di cose importanti, scabrose, pericolose, fai affermazioni con la raccomandazione di custodirle e tenerle segrete. Di tacere.Stando zitti appunto. L’intercalare accomuna me e coloro che mi sono stati più vicini in questi ultimi tempi. Un periodo in cui nell’ambiente musicale svariate malelingue dicevano che fossi morto. Macché! Quando?! Per questa ragione con il producer YungSnapp abbiamo creduto in un beat quasi violento. L’impatto ritmico è dirompente – puntualizza Lambo – e desideravo tanto fosse così: un ariete per aprire il lungo silenzio. Ci siamo ispirati a un groove anni ’90 che abbiamo elaborato a nostro gusto”.

La grinta mediterranea e la sensibilità romantico-introspettiva di Vale Lambo ora cercano un suono assai frontale, come lui stesso dichiara. Nel testo del singolo sono poi evidenti due citazioni: prima riapparela sua hit del 2016,Aro stat ‘e cas. Poi, riemerge Int’ ‘o rione dei disciolti CoSang.

“Aro stat ‘e cas – afferma Lambo – a prescindere dalle statistiche e dai risultati avuti in seguito con il mio disco Angelo o con le tracce del duo Le Scimmie, è una canzone che mi identifica. È simbolica. Altrettanto, il pezzo dei CoSang non poteva mancare. La loro musica mi ha cresciuto. Ha alimentato il mio linguaggio, l’immaginazione.Sento di essere devoto alle loro produzioni e esprimo la mia ammirazione sincera e il mio rispetto. Lo ha fatto anche Jay-Z con Nas e Biggie nel brano ‘WhereI’m From’”.