Snodo Mandrione: aggiornamenti programmazione

A distanza di pochi giorni dal suo debutto nell’estate capitolina, Snodo Mandrione entra nel vivo della sua programmazione offrendo quotidianamente una finestra sulla cultura e sulle ten-denze contemporanee spaziando dal teatro alla musica, dalle mostre al cinema, dal dj set all’intrattenimento, alla solidarietà.

Se Luca Ravenna il 7 luglio e Filippo Giardina il 21 luglio rinnovano i martedì con A-Live, l’ap-puntamento teatrale con The Comedy Club, la nuova casa della Stand Up Comedy, a Snodo Mandrione Estate da sabato 11 luglio arriva anche la storica serata Mucca Assassina, longevo punto di riferimento LGBT che dal 1991 chiama a raccolta generazioni di appassionati senza limiti di genere, tendenze e gusti: una serata inclusiva, aperta e sempre festosa.

Gli appuntamenti di Burlesque la domenica e le serate di Cinema il mercoledì, insieme ai dj set di Subbacultcha e LaRoboterie, completano l’offerta di un luogo sempre più partecipato, tra le prime novità dell’estate romana post covid, nel segno dell’intrattenimento selezionato.

Tra proposte di teatro, musica, djset e cinema, Snodo Mandrione dimostra la sua vocazione ad hub culturale e spazio aperto non solo nella fascia giornaliere, con co-working e sportelli d’inte-grazione dedicati al territorio, ma anche serale, con una staffetta settimanale di eventi in grado di rispondere alle nuove tendenze e istanze cittadine, soprattutto in un periodo complesso, in cui ritrovare la socialità mantenendo accesa l’attenzione alla sicurezza.

Snodo Mandrione è un Circolo ARCI. È sempre consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni: www.snodomandrione.net