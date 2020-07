Simone Frulio

Fuori “Ahora”

Il giovane cantante di X-Factor e Io Canto presenta

il suo brano in lingua spagnola

Da venerdì 17 luglio è disponibile per le radio di Italia Spagna e America latina, nonché sulle piattaforme streaming e in digital download “Ahora”, il nuovo brano di Simone Frulio, il giovane cantante di Io Canto e X Factor.

https://pirames.lnk.to/ahora

“Ahora” è la versione in lingua spagnola di “Adesso”, contenuta nell’album “Battito di mano” uscito lo scorso novembre ed entrato nelle Top10 della classifica pop su iTunes e GooglePlay.

Il brano, i cui autori sono Sergio Vinci e Ivano Icardi, è stato tradotto in spagnolo dallo stesso Simone Frulio, che ha voluto anche rivedere l’arrangiamento musicale per averne una versione più estiva, latina e radiofonica.

“Ho atteso la fine del lockdown per realizzare uno dei miei sogni – dichiara Simone Frulio – : quello di incidere un brano in lingua spagnola. E quando gli autori Vinci e Icardi hanno accettato la mia proposta di una versione in spagnolo di “Adesso” sono stato felicissimo. Paolo Paltrinieri ha pensato a modificare l’arrangiamento per ottenere proprio quello che volevo: una bella canzone, con una bella melodia ed un ritmo latino che ti prende”.

Il brano, registrato presso Novenove Studio sotto la supervisione del Direttore Artistico Paolo Paltrinieri e il sound engineer Simone Tornaquindici, è stato arrangiato da Davide Bosio e Alessandro Boriani.

www.simonefrulio.com

www.facebook.com/SimoneFrulio/

www.instagram.com/simonefrulio/

www.twitter.com/simonefrulio

www.youtube.com/simonefrulioofficial